Il tormentone di Napoli

Non è più il Napoli di Sarri e non è ancora il Napoli di Ancelotti

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 07.09.2018)

Siamo al solito chalet di Mergellina, “”, rimbalzandoci le solite idiozie in una settimana senza calcio apparente. Così, per ingannare la siesta e la sosta, stiamo giocando agli interrogativi idioti. Elena era di Troia? Il carro è di Tespi? Il gioco è dell’oca? Quand’ecco che il cameriere Peppino interviene energicamente: “”.Colpiti nel più profondo dei nostri interessi e della nostra passione smettiamo il gioco idiota e uno di noi chiede a Peppino: “?”. Con la pazienza dei camerieri di Mergellina , “”, Peppino dice: “”.L’acuta osservazione di Peppino non ci coglie impreparati. Tutta la città ne parla, vuole sapere e questo fatto “” sta tenendo banco.Neanche il sindaco de Magistris, che pure ha promesso che Napoli batterà moneta allontanandosi dall’euro e che lui andrà in Curva B per allontanarsi da De Laurentiis, sa dire qualcosa sull’argomento. Il sindaco de Magistris, bisogna capirlo, ha un problema col consigliere comunale Mario Coppeto, eletto con Liberi e Uguali (il programma di Ancelotti che ha abolito i titolarissimi) e in Consiglio fa parte del Gruppo Si-Sel-Pos (sembra un programma di De Laurentiis).Non molto tempo fa, in Consiglio comunale, Coppeto chiese espressamente a de Magistris “”. Si temette una crisi comunale. In realtà, le scadenze importanti a Napoli sono le date della Champions e Coppeto era già preso dal problema “”.Si ipotizza che il luogo alto per discuterne tra sindaco e consigliere siano i Camaldoli e lassù i due dirimeranno la spinosa questione azzurra per rasserenare la città e tenere in piedi la maggioranza consiliare.Intanto a Mergellina, “”, s’è fatta la folla perché il cameriere Peppino continua a pretendere: “”.Nel nostro gruppo di Mergellina, “”, abbiamo uno storico azzurro che chiamiamo Paolomieli. “”, osserva Paolomieli.”, ribatte il cameriere Peppino. Mergellina, “”, comincia a popolarsi di belle figliole e di bell’’e mammà. Paolomieli accavalla le gambe, che è il suo modo di prendere posizione didattica, e dice girando lo sguardo condiscendente senza fissare il cameriere Peppino: “”.Peppino di Mergellina, “”, sbotta: “”. “”.” diciamo a Paolomieli.”.E Peppino umilmente: “”.Paolomieli prosegue: “”.” sottolinea Peppino.- riprende Paolomieli, -”.” esclama il cameriere Peppino. “”. L’altro accoglie benevolmente il complimento e conclude usando un po’ di politica per conquistare quelli più giovani che si sono fermati ad ascoltare: “”. Un estraneo azzarda: “” ribatte Paolomieli.Un ragazzo chiede: “” “”.Un signore sottilmente juventino, se ne incontrano ancora oggi a Napoli, domanda: “”.”.”, continua il nostro storico. “”.Allora noi del gruppo gli chiediamo: “”.”, risponde. “”.Un tifoso competente interviene: “”.Interviene uno sconosciuto: “Paolomieli finge di non capire, poi precisa: “”. E ordina a Peppino una granita di limone.” scatta il cameriere Peppino di Mergellina, “”. Allontanandosi, continua a borbottare: “”.Scende la sera. La città va a letto. Un altro giorno è passato di questi in cui non c’è più il Napoli di Sarri e non c’è ancora il Napoli di Ancelotti.