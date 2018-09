Mary Shelley - Un amore immortale, di Haifaa al-Mansour

di Giovanna D'Arbitrio

, diretto da, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival nel 2017 e poi al Torino Film Festival, narra la storia d'amore trae il poeta PercyIl racconto comincia quando Mary (), figlia di Mary Wollstonecraft, scrittrice femminista ante litteram, e di William Godwin,(), filosofo e politico radicale, ha l’età di 16 anni e vive con il padre, la matrigna e i suoi figli, tra i quali l’amata sorellastra Claire Clairmont.Mary ama inventare storie di fantasmi (che il padre disapprova) e odia la sua matrigna, per cui viene allontanata dalla famiglia per trascorrere un periodo presso amici in Scozia. Qui incontra il giovane poeta Percy () di cui s’innamora fino a decidere di fuggire di casa con lui insieme alla sorella Claire (), la quale in seguito diventerà l’amante di Lord Byron ().Nella sua villa svizzera, durante un temporale, Byron propone di scrivere una storia di fantasmi a Mary, Percy e John Polidori (), scrittore e medico britannico. Nasce così la gothic novel di Mary,) in cui dà sfogo a tutto il dolore e le delusioni per le rinunce e la solitudine causate dalla vita con Percy, spesso infedele durante la loro convivenza sconvolta anche da molti drammi familiari.In un primo momento il romanzo viene pubblicato in forma anonima per la diffidenza di editori maschilisti che ritengono Percy il vero autore e non Mary, una giovane donna di soli 18 anni. La storia si conclude in modo positivo con l’aiuto di suo padre William e dello stesso Percy che dichiara pubblicamente di non essere l’autore del romanzo. Didascalie finali informano che Mary e Percy vissero insieme finché egli non morì in un naufragio a 29 anni.Il film è molto centrato sul tema della condizione femminile e sulla figura di Mary (magistralmente interpretata da Elle Fanning), descritta come una donna coraggiosa e sensibile, forte e matura, la quale fa scelte difficili a soli 16 anni.In verità Shelley e Byron, invece, sono trattati molto duramente dalla regista e ridotti quasi a due marionette, due pupazzi maschilisti che trattano in modo vergognoso le donne. Sicuramente non furono dei santi, ma nella loro descrizione c’è qualcosa di eccessivo, poiché non c’è alcun accenno ad aspetti positivi, né a quelli delle loro opere, né tantomeno a quelli del romanticismo.Un buon film, comunque, che si avvale della sceneggiatura della stessa regista e di Emma Jensen. La fotografia è di David Ungaro, la colonna musicale di Amelia Warner.Da ammirare il coraggio della regista saudita più volte minacciata per i temi trattati. Haifaa al-Mansour, figlia del poeta Abdul Rahman Mansour, che le insegnò ad amare il cinema attraverso i video per assenza di sale cinematografiche nel suo Paese, è laureata in Lettere e ha conseguito poi un master in regia all'Università di Sidney.Ha iniziato la sua attività con tre cortometraggi,e il documentario, sui problemi delle donne in Medio Oriente. Ha partecipato al “Three Continents Festival” a Nantes, in Francia, con il film. Per le sue opere ha ottenuto diversi premi a livello internazionale.