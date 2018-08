Roster completato per la società partenopea

di Mario Triggiani

Si chiude il mercato del Cuore Napoli Basket, che ha annunciato che il decimo tassello del mosaico della rosa agli ordini di coach Lulli per il prossimo anno sarà l'ala piccola classe 1999 Pietro Giovanardi.Selezionato nel 2014 dalla Long Island High School, Giovanardi ha frequentato il liceo americano nelle ultime quattro stagioni dopo essersi formato da giovanissimo nel vivaio dei Rimini Crabs.È proprio partendo dalla sua esperienza USA che Giovanardi racconta la sua scelta di tornare in Italia a Napoli: “”.Il General Manager Mirenghi dice soddisfatto dell'esito positivo della trattativa: “”.Gli fa eco coach Gianluca Lulli: “”.Ora che il roster napoletano per la stagione 2018/2019 può dirsi completato, non rimane che attendere l'inizio della preparazione in vista del campionato.Il raduno della rosa partenopea è previsto per lunedì prossimo, 3 settembre, in quel palazzetto di Casalnuovo che dovrebbe inoltre rappresentare la casa del Cuore Napoli Basket per la prossima stagione quantomeno fino a quando il PalaBarbuto tornerà agibile dopo i lavori di ristrutturazione per le Universiadi.