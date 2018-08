Presidenta non est disputandum

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 29.08.2018)

È apparso su molti quotidiani un comunicato in inchiostro azzurro della SSC Napoli lungo 70 righe e 814 parole, al completo di otto parentesi, sei virgolette, dodici trattini e un punto interrogativo, contenente una dura reprimenda nei confronti del sindaco di Napoli ispirata dal presidente De Laurentiis che riecheggia, in pratica, quanto dicono i napoletani alle fermate degli autobus (fermate gli autobus sembra sia lo slogan dell’ANI, azienda napoletana immobilità).Al terzultimo rigo il colpo definitivo che sembra suggerito a De Laurentiis più da Lotito che da Orazio: sesquipedalia verba. Tradotto dal latino: parole di un piede e mezzo. Tali sarebbero quelle del sindaco secondo il presidente del Napoli.Immediati il guanto di sfida e l’appuntamento per il duello alla pistola latina nel bosco di castagni ai Camaldoli, presenti i padrini Ciro Borriello per il sindaco e Andrea Chiavelli per il presidente. Le cose son andate così.: “Est modus in rebus”.: “Excusatio non petita”.: “In medio stat virtus”.: “Omnia munda mundis”.: “Qui gladio ferit, gladio perit”.: “Semel in anno licet insanire”.: “Gutta cavat lapidem”. Borriello traduce: “La goccia scava la pietra”.: “Si vis pacem para bellum”. Chiavelli traduce: “Se vuoi la pace, prepara la guerra”.: “Li vuoi fare i seggiolini allo stadio?”: “I seggiolini gnornò, gnornò”.: “Uomminicchio”.: “Quaquaraquà”.: “Il San Paolo è un cesso”.: “La stai facendo fuori dal vaso”.: “’O pesce fète d’’a capa”.: “Parole, parole, parole”.: “Che cosa sei, che cosa sei”.: “Non cambi mai, non cambi mai”.: “Chiamami tormento, dai”.: “Nessuno più ti può fermare”.: “’A guerra è guerra”.: “Non verrò più allo stadio accanto a te”.: “È meglio a tene’ ‘a mala spina ca nu malo vicino”.: “Vado in curva B”.: “Paga il biglietto”.: “E tu paga il fitto dello stadio”.: “Pulsione populistica”.: “Io rispetto le leggi”.: “Querula civetteria”.: “Napoli è piena di turisti”.: “Umiliante degrado”.: “Sono stato eletto due volte”.: “Inconcludente esaltazione”.: “Personaggetto”.: “Mi metto dalla parte della regione”.: “La regione è dei fessi”.: “Con te non ci parlo più”.: “Accendi un Ciro a Borriello e parla con lui”.: “Interista”.: “Trasteverino”.: “Sei il primo sindaco per debiti, il Comune è allo sfascio, sotto di 1,7 miliardi”.: “E tu arrivi solo secondo”.: “Pagami i 2,4 milioni che ho speso per i tornelli”.: “Ti querelo e ti metto in mora”.: “Mora Sansone con tutti i filistei. E tu non sei neanche Sansone”.: “E tu chi credi di essere? Dalila?”.