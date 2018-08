Il karaoke di Dimaro

di Mimmo Carratelli

Da Dimaro a Fuorigrotta dilaga il karaoke. Ancelotti salta il Fossati del San Paolo e ne improvvisa uno: “Il mio Napoli suona il rock / e fa tutto all’occorrenza, / lo sapete che nel golfo / giocar bene è un’esigenza. / È un rock bambino / palla corta al più vicino, / palla lunga che è speranza, / una musica, una danza. / In difesa in crinoline / come brutte ballerine, / poi guardateci attaccare / come giovani zanzare. / E il mio Napoli suona il rock / per chi l’ha visto è un piacere / e per chi forse non c’era / gli auguriamo buona sera”.Interviene De Laurentiis: “Ancelotti è il mio top / allenava Sua Emittenza / e sa bene che da noi / il pallone è un’esigenza. / Carlo è un terno preso al lotto, / dei tifosi me ne fotto, / gliel’ho detto alla stazione / non ti comprerò un campione. / E lui è un bambino / e mi sta molto vicino / a tressette è una potenza. / E il suo Napoli suona il rock. / Fa giocare tutti quanti / metà dietro, metà avanti / e per chi con quello lì / inseguiva una chimera / non giocava s’era giorno e non giocava a tarda sera”.Anche Giuntoli deve prodursi: “Siamo un club bambino / ci nutriamo a pane e vino, / il presidente è una speranza / non ragiona mai di panza, / è come un treno sempre in corsa / tiene chiusa la sua borsa. / Questo Napoli suona il rock, / Ancelotti è un po’ bambino / quando alza il sopracciglio / vede già lontano un miglio, / tutto il resto è un’esigenza / tocca fare plusvalenza”. E i tifosi all’occorrenza sanno bene che Aurelione è una presenza, non se ne può fare senza. Ai posteri l’ardua sentenza.Ci stiamo montando la testa della classifica. Sarrà chisà, sarrà ‘sta luna piena, la faccia di Ancelotti, il ricordo di Sarri retaggio dei salotti, ma che Napoli!, che Napoli! Agata guarda, stupisci. Sotto di due gol col Milan, vince 3-2. A Roma, contro la Lazio, da 0-1 a 2-1. Si fila a punteggio pieno.Contro il Milan è stata la serata di Zielinski, questo polacco che ha nel nome il sibilo di una zanzara. Piotr ha scelto Lucrino, una località da antico senatore romano, per viverci con la fidanzata Laura Slowiak e Mia, un cucciolo di labrador. Lucrino era il posto del senatore romano Sergio Orata (nomen omen) che impiantò nel lago un allevamento di ostriche.È un’ostrica Zielinski? Un’ostrica polacca? È un’ostrica bionda. Un’ostrica timida, dice Ancelotti che ne ha fatto un suo pupillo per un centrocampo più tecnico, insieme ad Hamsik che sembrava un azzardo. Di Zielinski Sarri diceva: “”.Serviti Sarri e Ancelotti (contro il Milan duro ex, sed ex). La zanzara, l’ostrica, il biondino di Zabkowice Slaskie, città che una volta si chiamava Frankstein (!), ha infinocchiato due volte Donnarumma, crollato sulle sue conclusioni (Donnarumma di Castellammare di Sabbia), dopo avere stralunato Kessié (Kessié, chi si, tu si ‘a canaria ca se non marca muore).Zielinski è arrivato al Napoli due anni fa dall’Udinese per 18 milioni più il prestito di Zuniga. Il club friulano l‘aveva preso per centomila euro. Al Milan ha segnato per la seconda volta (tre gol).Ha distribuito gli altri suoi gol all’Inter, al Cagliari, al Genoa, al Chievo, all’Atalanta, al Bologna e al Torino due volte. In ogni partita, è abituato a segnare il primo gol o l’ultimo.Le statistiche dicono che ha l’86,9% di precisione nei passaggi, il 41,8 nelle conclusioni, il 52,3 nei contrasti. Al tiro deve essere più spudorato. Sa colpire da fuori area.Ancelotti ha visto giusto. Con Sarri, Piotr sostituiva Hamsik (23 volte: 6 il primo anno, 17 il secondo). È diventato titolare. È il “” di Ancelotti rispetto alla squadra di Sarri.