Nemanja Dincic completa il quintetto

iniziale del Cuore Napoli Basket

di Mario Triggiani

Si chiude lo starting five del Cuore Napoli Basket per la prossima stagione. La società partenopea ha infatti annunciato di aver raggiunto l'accordo con l'ala grande classe 1998 di origine serba Nemanja Dincic.Lo scorso anno Dincic ha disputato il campionato di Serie A2 Ovest con la canotta di Treviglio, dove ha conquistato la salvezza concludendo la stagione con una media di 5,5 punti a partita.Il nuovo acquisto si presenta così alla città: “”.Anche coach Lulli ci tiene a sottolineare l'importanza dell'aggiunta di un giocatore giovane e con le caratteristiche di Dincic: "”.Gli fa eco il General Manager Mirenghi: “”.Dincic non è l'unico arrivo di giornata per il Cuore Napoli Basket. La società ha infatti annunciato anche l'accordo per la prossima stagione con il giovane play scuola Montepaschi Siena Hugo Erkmaa.Nato in Estonia nel 1999, Erkmaa ha giocato la scorsa stagione con la maglia della Fiorentina, chiudendo con poco meno di tre punti per gara.La voglia di ben figurare è evidente già dalle prime parole del play: “”.Anche il General Manager mostra soddisfazione per l'accordo raggiunto: “”.Il Cuore Napoli Basket ha anche annunciato la partenza della campagna abbonamenti per la prossima stagione, con la prima partita casalinga prevista per domenica 13 contro Salerno che probabilmente verrà disputata nella cornice del palazzetto di Casalnuovo così come tutte le gare interne fino al termine dei lavori al PalaBarbuto.Il costo di sottoscrizione di una tessera è di 60€, meno della metà del prezzo di un abbonamento stabilito due anni fa per la medesima categoria.Donne, diversamente abili e bambini fino ai 14 anni avranno diritto all'ingresso gratuito.