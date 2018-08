Cuore Napoli Basket,

ecco anche Tommaso Milani

di Mario Triggiani

Sono giorni frenetici per il mercato del Cuore Napoli Basket che, dopo le settimane di inattività dovute al difficoltoso cambio di proprietà che ha portato ad insediarsi il duo Grassi-Tavassi, si trova ora a dover procedere velocemente per assicurarsi i giocatori migliori in tempo per il raduno di pre-campionato previsto per lunedì 3 settembre.Dopo gli arrivi di Guarino e Di Viccaro la società partenopea ha annunciato di aver raggiunto l'accordo con Tommaso Milani che vestirà la canotta azzurra per la prossima stagione.Guardia classe 1988, Milani ha giocato solo cinque gare lo scorso campionato disputato con la maglia di Omegna a causa di un problema al polpaccio che lo ha tormentato per tutta la stagione.Nel 2016/2017 Milani aveva chiuso con oltre 10 punti di media indossando la casacca di Bergamo con cui ha sfiorato la promozione perdendo la gara decisiva proprio contro il Cuore Napoli Basket di Visnjic e Ponticiello.La volontà di tornare ai vecchi livelli è evidente dalle prime parole di Milani da giocatore di Napoli: “”.Gli fa da sponda coach Lulli: “”.Nei prossimi giorni sono previsti altri annunci da parte del Cuore. Oltre al resto del roster, che dovrebbe essere ufficializzato a strettissimo giro, la società partenopea renderà noto il programma del precampionato ed il giorno della conferenza di presentazione della nuova società a stampa e tifoseria.Altro nodo da affrontare, particolarmente sentito dalla piazza, sarà quello relativo al campo di gioco. Il PalaBarbuto, come più volte ribadito dalla società e dalle autorità cittadine, non sarà disponibile sino ad inizio marzo per i lavori relativi alle Universiadi. Sarà dunque necessario uno spostamento in provincia, con il palazzetto di Casalnuovo come soluzione più probabile.