Universiadi 2019:

Forza Napoli! Il mondo ci guarda

di Adriano Cisternino

Universiadi 2019: le ruspe sulla pista del San Paolo, urrah! Qualcosa si muove, e non solo a chiacchiere. Cominciano i lavori ma non finiscono le polemiche, uffah!Sarebbe stato meglio un rinvio? Chissà! Ora però bisogna correre, correre, correre… è la parola d’ordine. Il neo commissario Gianluca Basile conta di farcela, se tutti collaborano e sotterrano l’ascia di guerra delle polemiche infinite che non producono niente di buono: chiacchiere e tabbacchere e’ lignamme…. il resto è noto.È in gioco il buon nome di Napoli e della Campania tutta, un’occasione del genere non capita tutti gli anni. L’ultima volta accadde nel 1963: Giochi del Mediterraneo, e la città ancora li ricorda, soprattutto ne gode (ormai parzialmente) i benefici effetti. E son passati 55 anni!Ma le Universiadi sono un evento di proporzioni ben più ampie. Napoli non può lasciarseli sfuggire per banale indolenza o negligenza. Eppure il rischio c’è.Ruspe al San Paolo. I lavori cominciano dallo stadio, il principe degli impianti sportivi, teatro della cerimonia di apertura, dell’atletica leggera, la regina degli sport.E già il calcio cittadino, il re degli sport, va in agitazione: il 19 agosto parte la serie A: Il Napoli debutta a Roma contro la Lazio, ma la seconda di campionato, il 26 agosto, prevede l’esordio degli azzurri di Ancelotti in casa contro il Milan, e siamo già alle gare di cartello.Il San Paolo sarà pronto? Fissato per il 2 agosto un incontro De Magistris-De Laurentiis: c’è una campagna abbonamenti in gioco e con i sediolini da sostituire ed alcuni servizi da ristrutturare, il Calcio Napoli vuole certezze su cui poter fare affidamento.E poi c’è la Champions in arrivo. I lavori allo stadio devono fare i conti con le esigenze del Napoli e dei suoi tifosi. Insomma, le prime verifiche sulla certezza di essere partiti col piede giusto le avremo presto, proprio attraverso i lavori del San Paolo.Analoghi ostacoli da superare sorgeranno anche per altri impianti sportivi, considerate le necessità delle altre discipline sportive in relazione alle relative esigenze legate ai rispettivi calendari agonistici.Il Coni, nella persona del suo presidente regionale Sergio Roncelli, ha già dato la sua piena disponibilità a mediare con le relative federazioni. Ma c’è tanto da lavorare per far collimare esigenze e coincidenze. Problemi da affrontare per tempo onde evitare pasticci e bisticci.Lo slittamento al 31 maggio (un mese in più) della data di consegna degli impianti alla Fisu può essere determinante se accoppiato all'impegno delle varie componenti organizzative.E poi c’è l’ancora irrisolto problema degli alloggi. Le navi da crociera nel porto (a Napoli e Salerno?) sembrano la soluzione definitiva che ha messo (quasi) tutti d’accordo. Ma al momento però è ancora una soluzione “sulla carta”, anche perché comporta una serie di co-problemi annessi e connessi (sicurezza, trasporti…) non proprio semplicissimi.Nel complesso, insomma, considerata la complessità degli aspetti da esaminare, resta un’impresa che definire titanica non è esagerato, in rapporto anche alla ristrettezza dei tempi.E allora non resta che urlare “FORZA NAPOLI!”, ma stavolta con un significato più ampio del solito. Perché il mondo ci guarda.