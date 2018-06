Non c’è Napoli senza Mertens

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 26.06.2018)

Per il Napoli una notizia buona e una meno buona dal Mondiale in Russia. Quella buona riguarda Mertens, quella meno buona riguarda Zielinski.Dopo un finale di campionato sulle gambe, Dries Mertens sta spopolando col Belgio, una squadra ricca di talenti tra i quali il “napoletanino” è allo stesso livello.Un protagonista. Un gol d’artista al Panama e due assist per avviare il successone sulla Tunisia. Ma soprattutto partite “piene” per impegno, corsa, senso della posizione, spunti.Una “eredità sarriana” che l’allenatore del Belgio, lo spagnolo Roberto Martinez, sta intelligentemente sfruttando.Ancelotti, qualsiasi siano la sua idea di calcio e il modulo di gioco, non potrà prescindere da Mertens. Il reparto offensivo azzurro va “costruito” sul belga e, naturalmente, su Insigne.Il belga deve essere messo in condizioni di esprimersi al meglio, vinta la nostalgia di Sarri e sostenuto al cento per cento da Ancelotti. Non ci sarà Napoli senza Mertens.Il Belgio gioca con il 3-4-3 che diventa spesso 3-4-2-1 con Lukaku prima punta, Mertens e Hazard a sostegno. Ad Ancelotti piace il 4-2-3-1 e il 4-4-2. Non si sa come inserirebbe Mertens da protagonista.Il 4-2-3-1 prevederebbe una prima punta di sfondamento (Milik) non di manovra (Mertens). Alle spalle di Milik, due maglie assegnate sugli esterni, Verdi e Insigne.Potrebbe Mertens giocare in mezzo (Allan e Fabian Ruiz in mediana)? Difficile perché il centrale dei tre dietro la punta dovrebbe far “girare” la squadra e proteggere i mediani. E Mertens si esalta negli ultimi venti metri e potrebbe coprire poco.Nel 4-4-2 potrebbe fare coppia con Milik e, alla spalle, Verdi-Allan-Zielinski-Insigne? L’impressione è che sia il 4-3-3 il modulo ideale per Dries.Vedremo. Comunque, il Napoli di Ancelotti dovrà cominciare da Mertens per l’attacco.E, adesso, sfrennesiamo un po’. Chi sarebbe il trottolino ideale da affiancare a Mertens? È sempre il Mondiale che lo suggerisce. Sarebbe James Rodriguez, il colombiano più talentuoso, 26 anni, tesserato per il Bayern Monaco che l’ha preso dal Real Madrid per 13 milioni più 42 di riscatto, totale 55 milioni.Perché “giochiamo” su James Rodriguez? Perché Ancelotti l’ha allenato al Real Madrid (che lo prese dal Monaco per 80 milioni dopo il suo strepitoso Mondiale in Brasile) e l’ha allenato al Bayern. Lo conosce bene.Benitez chiamò Higuain dal Real Madrid per 40 milioni, una bella cifra nel 2013. Ancelotti potrebbe “attrarre” James Rodriguez che nel Bayern è un rincalzo di lusso?A parte la capacità di attrazione del Napoli e di Ancelotti, il problema non sarebbe il costo del cartellino. Il Napoli ha un tesoretto e ha già speso 30 milioni per Fabian Ruiz e 25 per Simone Verdi.Il problema è che Rodriguez, al Bayern, guadagna 6,5 milioni netti (tasse a carico del club tedesco).Allora, abbiamo scherzato. Ma se il Napoli, con Ancelotti o altri, non arriverà mai a un asso di livello mondiale per sfidare veramente la Juve e andare avanti nella Champions, allora la “grande bellezza” di Sarri è stata tutto.La non buona notizia riguarda Zielinski già eliminato con la sua Polonia, battuta dal Senegal e stritolata dalla Colombia. Dopo alcuni lampi nella prima partita, Zielinski è naufragato nel crollo contro i colombiani.Ha le potenzialità di un fuoriclasse, ha sempre detto Sarri. Quello che ancora non s’è capito è il ruolo di Zielinski. Dovrebbe prendere il posto, non il ruolo, di Hamsik.Lo slovacco vorrebbe la Cina e i soldi cinesi. Deve avere considerato chiuso il suo magnifico ciclo azzurro. La sua assenza sarà pesante, nonostante i 31 anni. Perché pochi vedono il gioco e sanno far girare la squadra come lui.Hamsik è un vero fuoriclasse, anche se “diminuito” da un carattere agonistico non adeguato. Non ci sarà neanche Jorginho. Il Napoli deve inventarsi un playmaker a meno che non sia Fabian Ruiz.Ma sono discorsi estivi. Tutto può succedere. Ancelotti è ancora lontano. Quando sarà più vicino, ci chiariremo le idee.Un’altra notizia non buona dal Mondiale è il rischio di Koulibaly di tornare a casa col Senegal. La squadra africana, due volte in vantaggio e due volte raggiunta dal Giappone, ha fallito la chance di sbarcare già agli ottavi.Ora il Senegal è in grande difficoltà perché sarà decisiva la sfida con la Colombia di giovedì pomeriggio. I colombiani, che hanno strapazzato la Polonia di Lewandowki e Zielinski, sono al settimo cielo e hanno talento e fisico.Una notizia non buona anche per la Juventus che non avrà più Buffon (al Psg) e il sostituto, il polacco Szczesny, ha incassato al Mondiale cinque gol in due partite.Auguri.