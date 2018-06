La Roma si candida per lo scudetto

con Ancelotti il Napoli si rinnova

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 25.06.2018)

A mercato non ancora ufficialmente aperto, le venti squadre della prossima serie A hanno già iniziato la campagna-acquisti. I club maggiori sono tra i più attivi. Roma e Inter si segnalano per le novità più appariscenti. Grande movimento di svincolati.Sulla carta, i rapporti di forza non sembrano mutati rispetto al campionato scorso. La Juventus resta la squadra più forte.La Roma, al secondo anno di, si propone come la sfidante numero uno al posto del Napoli giunto al capolinea del progetto condiviso conL’Inter, secondo anno con, affiancherà la Roma nella lotta per il titolo.Cinque squadre hanno cambiato allenatore:dopo Sarri nel Napoli;dopo Donadoni nel Bologna;dopo Diego Lopez nel Cagliari;dopo Iachini nel Sassuolo; lo spagnolo, novità assoluta, dopo il croato Igor Tudor nell’Udinese. Proprio Velazquez è l’unico tecnico straniero.L’allenatore dell’Empoli, 65 anni, toscano di Massa, è il più anziano. Velazquez, 37 anni, spagnolo di Salamanca, il più giovane.Tre tecnici sono debuttanti in serie A:del Frosinone,del Parma edell’Udinese.è l’allenatore di più lunga carriera (1027 panchine), seguito da(870),(638),(621),(615),(598),(538).I tecnici con le migliori percentuali di vittorie sono Ancelotti (59,20%), Simone Inzaghi (56,19), Allegri (52,66), Semplici (50,56), Spalletti (50,11).Un club modello. Squadra competitiva, valorizzazione di giovani, cessioni a peso d’oro e formazione sempre rinnovata. Confermato. Per il secondo anno consecutivo giocherà l’Europa League. Cedutoalla Roma per 30 milioni di euro dopo Kessie (28 milioni) e Conti (25) al Milan, Gagliardini (27,5) all’Inter, Caldara (25) alla Juventus. In entrata il portieredalla Fiorentina per fine prestito e l’attaccante(6 milioni dalla Roma).Finito il feeling condopo tre anni. Al presidente canadese, patrimonio 5 miliardi di dollari, leader dell’industria casearia, non è piaciuto l’ultimo campionato che il Bologna ha concluso con soli 4 punti di vantaggio sulla zona-retrocessine. Ingaggiato, due anni sulla panchina del Venezia dopo l’annata in serie A col Milan (decimo posto nel 2014-15). Cedutoal Napoli per 28 milioni. Il nuovo portiere saràgiunto dalla Roma (alla squadra giallorossa).Panchina nuova: il trentinodopo quattro anni al Chievo. Squadra da rilanciare dopo la risicata salvezza (+4 sul Crotone) nel campionato scorso. Tra i nuovi, l’anziano difensore croato(36 anni).Confermatoin panchina. Rientradal prestito al Bari. In lotta per la salvezza come negli ultimi anni se si esclude il nono posto del campionato 2015-16.Allenatore, il tecnico della promozione (l’Empoli è rientrato in serie A dopo un anno), uomo legato a Spalletti con cui ha lavorato a Udine e a Roma. Sembrano finiti gli anni delle magie di Sarri e Giampaolo. Si annuncia un altro campionato di lotta per la salvezza.Riscattati il difensoreper 9 milioni dal Betis eper 8 dall’Empoli. Secondo anno in panchina per. Obiettivo qualificazione per l’Europa League, mancata per tre punti nel campionato scorso. Sta resistendo a tutte le pressini (Inter, Napoli) su. Punta di diamante, 14 gol l’anno scorso.Seconda esperienza in serie A dopo la disastrosa retrocessione di tre anni fa con Stellone in panchina (peggior difesa: 76 gol; maggior numero di sconfitte: 23). Si ripresenta con, torinese, l’allenatore della promozione dopo il tumultuoso spareggio col Palermo. Rientrati dai prestiti il centrocampistadal Benevento, i difensoridal Cagliari edal Genoa, il portieredall’Inter. Lotterà per salvarsi.saldo in panchina. Torna(svincolato). Per il centrocampo cerca. Cedutoalla Juventus, punterà su(29 anni, 43 presenze in quattro anni al Genoa), di rincalzo il ceco(24 anni). Debole in attacco ()., al secondo anno nell’Inter, monta la squadra da scudetto. Rafforza la difesa condalla Lazio, svincolato, e mette una tigre nel motore del centrocampo,, costo 30 milioni. Perde, che torna al Barcellona, e scommette sul ventenne, promettente attaccante argentino del Racing di Avellaneda pagato 25 milioni. Ha messo gli occhi su, darebbeal Milan. Contatti per, 31 anni, belga di origini maliane, centrocampista del Tottenham.Non ha più la difesa degli imbattibili, unico superstiteal Psg). Via(all’Inter) e(all’Arsenal), svincolati. Grande rinforzo a centrocampo con(dal Liverpool, svincolato, 16 milioni per oneri accessori), tedesco di origini turche, 24 anni, 1,84, 244 partite in carriera (22 gol), 20 partite con la nazionale tedesca. Rientradal prestito allo Schalke. Portiere titolarecondi rincalzo giunto dal Genoa per 12 milioni. Dall’Atalanta due giocatori di forza e talento,, per la difesa. Si dà per fatto l’ingaggio dell’esterno destro portoghese del Valencia, 24 anni, 1,82, nel campionato scorso 24 partite nell’Inter. Sotto mira il centrocampista delle nazionale russa, 22 anni. Pagati i 40 milioni per il riscatto di. In dubbio, dopo 55 gol in 105 partite in bianconero, si ripensa ad, già due anni con la Juve. Società solidissima col rinnovo sino al 2021dei manager, artefici del calciomercato, giunti alla Juve dalla Sampdoria nel 2010., che ha firmato quattro dei sette scudetti consecutivi, ha rifiutato il Real Madrid per restare alla Juve.Tratteneresarebbe già un colpo. Perde. Punta sull’esterno della Spal Lazzari. Per la difesa tentativi di arrivare a, ex Torino oggi al Monaco. I gol diper la sfida al vertice.dopo due quinti posti vuole salire più su.Sotto scacco dell’Uefa per la partecipazione all’Europa League. Proprietà cinese in confusione che condiziona il calciomercato. Tutto appare sospeso. Arrivaper fare da rincalzo areduce da un’annata in chiaroscuro.dalla Sampdoria, svincolato. Occhi suColpi sonanti per il rilancio della squadra con. Per 30 milioni arriva dal Real Betis lo spagnolo, 22 anni, 1,89, mancino, corazziere di centrocampo, regista difensivo o mezz’ala, partner di Allan nel 4-2-3-1, sul centro-sinistra nel 4-3-3. Dal Bologna per 25 milioni, 26 anni, 1,71, pavese di Broni, jolly offensivo, 196 partite in carriera, 29 gol (22 in serie A). Situazione portieri: dal Psg per 20 milioni potrebbe arrivare, 25 anni, 1,95, francese di origini filippine, di rincalzo, 21 anni, 1,90, per 25 milioni. Si insegue un esterno destro di difesa. Il Napoli punta l’austriaco del Salisburgo, 26 anni, 1,76, 74 partite e 8 gol con la squadra biancorossa sponsorizzata dalla Red Bull. In uscitaal Manchester City (50 milioni) eal Milan. Sul piede di partenzaper la Cina. Il Milan ha chiestoIn panchina, nato a Stoccarda da genitori pescaresi, il tecnico che ha riportato la squadra in tre anni dalla Lega Pro alla serie A. Deve rinforzarsi.Secondo anno conper puntare allo scudetto. Grande acquistodal Psg per 24 milioni. Dall’Ajax per 21 milioni il diciannovenne(1,72), 13 gol in 56 partite con la squadra olandese, figlio del centravanti Patrick Kluivert che giocò nel Milan nel 1997-98. Un problema la possibile cessione di(Real Madrid). Arriva Mirante dal Bologna.in partenza.Terza stagione conche si è piazzato a metà classifica l’anno scorso sostenuto dai gol dinella sua migliore stagione di cannoniere (19 reti a 35 anni) e(11 reti, suo record in Italia). Ingaggiato dal Genk per 8 milioni il difensore gambiano, 1,90, 26 anni.non molla la serie A e sarà alla guida del Sassuolo dopo le 12 partite col Palermo e le 29 col Benevento. Non è più il Sassuolo brillante di Eusebio Di Francesco che si piazzò sesto nella stagione 2015-16. Punta a rinforzare l’attacco con l’interistae il cagliaritanoSarà un altro anno duro per restare in serie A. L’anno scorso, salvezza acciuffata nel finale. In panchina il fiorentino, 51 anni, al quinto anno sulla panchina ferrarese dopo avere portato la squadra in serie A dalla Lega Pro. In portariscattato dal Torino,a centrocampo (4 milioni riscattato dall’Atalanta),in attacco (riscattato dall’Atalanta per 6 milioni).Insoddisfacente la mezza stagione scorsa dial posto di Mihajlovic nelle ultime 19 giornate (29 punti). Puntava alla qualificazione per l’Europa League, mancata per sei punti. Ma è venuto meno per infortuni(10 gol in 18 partite). Rientra dalla Roma. Per fine prestito (tornerà al Lione) perderà, punto di forza della difesa.L’incognita maggiore è il nuovo allenatore, lo spagnolo. La disastrosa svolta negativa dell’anno scorso, dopo la serie di nove risultati utili (6 vittorie, 3 pareggi) con Massimo Oddo, ha allarmato la dirigenza friulana. Ma non sono ancora chiari i movimenti del club per rinforzarsi.