Russia: il Belgio squadra simpatia

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 24.06.2018)

Mondiale di Russia ancora in rodaggio. Non ci sono stelle filanti, non ci sono nazionali brillanti. In assenza dell’Italia, si cerca una squadra-simpatia per divertirci un po’ aspettando che le grandi nazionali dilaghino.Le squadre-simpatia non hanno mai vinto un Mondiale, ma lasciano il segno di partite allegre, coraggiose, vibranti. Non superano i quarti, ma divertono come il Senegal nel 2002, il Ghana nel 2010, il Costa Rica nel 2014, il Camerun di Roger Milla nel 1990. Tra i ricordi lontani, Haiti che mise paura all’Italia segnando un gol a Zoff nel 1974.Ieri è stato il pomeriggio del Belgio di Dries Mertens, il nostro diavulillo. Ecco, il Belgio può essere la squadra-simpatia in Russia, praticamente già qualificato agli ottavi.Una nazionale di campioni che, quattro anni fa in Brasile, si arrese all’Argentina nei quarti. Ora ha il vento nelle vele. Ha infilato una serie di 21 partite (16 vittorie, 5 pareggi), maramaldeggiando spesso contro avversari minori, comunque andando a segno 72 volte (sei gol di Mertens), compreso il 5-2 di ieri allo Spartak Stadium di Mosca contro la Tunisia. Non perde da due anni. Può andare lontano.Un giovane spagnolo, Roberto Martinez, 44 anni, ex centrocampista, guida una generazione di giovani fenomeni: De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), il monumentale Lukaku 1,91 belga di origini congolesi (Manchester United), Batshuayi (Borussia Dortmund), Meunier (Paris Saint Germain), il portiere Courtois (Chelsea). Dries Mertens, 31 anni, è un “vecchietto” tra loro.Ieri il “” di Palazzo Donn’Anna non ha segnato, ma ha lavorato molto per la squadra. I suoi primi palloni hanno spianato la strada del successo.Sul primo gol belga, rigore su Hazard sul lancio di Dries. Il raddoppio di Lukaku su assist di Mertens che strappava palla a centrocampo.Martinez gli ha risparmiato gli ultimi cinque minuti della partita con la Tunisia in completa soggezione. Ma è stato Dries, all’esordio, a dipingere il primo vantaggio mondiale del Belgio in Russia contro Panama. Un pallonetto d’artista.Belgio e Inghilterra, l’Inghilterra di Uragano Kane (due gol al debutto contro la Tunisia), si giocano il primato del Gruppo G.Per il Belgio l’avversario negli ottavi potrebbe essere uno fra Giappone e Senegal. Potrebbe agguantare i quarti, come in Brasile. Le potenzialità offensive sono alte, occorre maggiore equilibrio e attenzione in difesa. Nelle gare a eliminazione diretta, gli errori si pagano.La Croazia di Luka Modric (Real Madrid) e Ivan Rakitic (Barcellona), di Brozovic e Perisic (Inter), di Mandzukic (Juventus), che ha travolto l’Argentina, è l’altra squadra che riempie gli occhi. Già qualificata agli ottavi (come Russia, Uruguay e Francia e, in pratica, Inghilterra e Belgio).Lontano il suo exploit a un Mondiale, nel 1998 in Francia. Terzo posto. Era la Croazia di Zvonimir Boban, artista elegante del pallone che a quei tempi deliziava in Italia i tifosi del Milan.Perse in semifinale contro la formidabile Francia di Zidane e Vieira, vinse la finalina contro l’Olanda di Seedorf, Kluivert, Bergkamp.La Svizzera degli ex azzurri Behrami e Dzemaili sta mirando agli ottavi dopo avere pareggiato col Brasile e divelto la resistenza della Serbia (2-1).L’altra sera, sotto la pioggia di Kaliningrad, l’eroe è stato Xherdan Shaqiri, origini albanesi, che ha terrorizzato l’intera difesa serba. Proprio uno contro tutti colpendo un palo e andando a segno allo scadere del tempo con una fuga coraggiosa resistendo alla pressione di un difensore.Il piccolo Shaqiri, 1,69, è stato tre anni fa per mezza stagione all’Inter (dal Bayern per 15 milioni) prima d’essere liquidato da Roberto Mancini. Gioca in Inghilterra nello Stoke City che è appena retrocesso dalla Premier.Avendo abbattuto un colosso come la Serbia di Kolarov (Roma) e Milinkovic-Savic (Lazio), il gol decisivo di Shaqiri resta tra quelli memorabili di questo Mondiale, come la rete del messicano Hirving Lozano (Psv Eindhoven) che ha steso la Germania e il gol di Niang (Torino) che ha contribuito al successo del Senegal di Kalidou Koulibaly contro la Polonia.Per Salah (Egitto) un gol e l’eliminazione. Tra i goleador, Messi è il grande assente, così Lewandowski e Cavani.Svetta Cristiano Ronaldo appena raggiunto da Lukaku (4 gol), tampinati da Diego Costa (3), il cannoniere dell’Atletico Madrid, brasiliano naturalizzato spagnolo.