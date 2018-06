Tina Pica, una mostra “multiculturale”

di Adriano Cisternino

”, è il titolo del docufilm di Lucilla Parlato e Federico Herman (40' circa) visibile nella mostra dedicata all'attrice napoletana scomparsa cinquant'anni fa.E in quel titolo, tutt'altro che casuale, sembra quasi di sentire la voce bassa e un po' arrochita di Tina Pica, nata il 31 marzo 1884 e morta il 15 agosto 1968, a 84 anni.E 84 sono le testimonianze che tra fotografie di famiglia, o scattate sui set cinematografici, locandine, articoli e oggetti appartenuti ad una delle caratteriste più amate del cinema italiano nel secolo scorso, esposti nella mostra curata da Giulio Baffi con l'allestimento di Giulio Ferrigno ed aperta fino all'8 luglio (da mercoledì a domenica ore 17-20) nella chiesa (sconsacrata) dei 63 sacerdoti in via Carlo de Cesare 50.Figlia d'arte, Tina Pica debuttò a 7 anni in teatro (come capita spesso ai figli d'arte), interpretando il ruolo di un maschietto. E nell'equivoco tra ruoli maschili e femminili troverà spesso spazi comici nella sua carriera, grazie anche alla statura minuta, ai modi simpaticamente militareschi ed alla voce.Fumatrice accanita, religiosissima, lavorò a lungo con Eduardo col quale litigò e fu lo stesso Eduardo che andò a cercarla nella sua abitazione di Santa Teresa per farla tornare al teatro.Poi il cinema le diede grande popolarità e De Sica ne fece una sua partner abituale nei ruoli di caratterista.Le scene di “” e così via passano ancora oggi in televisione. Recitò con Sofia Loren, Sordi, Mastroianni.. Insomma è stata gettonatissima finché non decise di ritirarsi, dopo “” del 1963.Ma c'è anche un altro aspetto egualmente interessante della ed è la location della mostra. Via Carlo De Cesare, intitolata al rivoluzionario del risorgimento, autore di romanzi e tragedie, senatore del primo Parlamento italiano, è una delle tante stradine che da via Toledo (quasi a piazza Trieste e Trento) salgono verso i Quartieri Spagnoli.Fino al 1882 era vico Carminiello a Toledo perché la chiesa della mostra era dedicata in origine alla Madonna del Carmine ed apparteneva alla congregazione dei 63 sacerdoti, una delle tante che a Napoli avevano il compito di meglio catechizzare la gente del popolo.La chiesa, rimasta a lungo chiusa, da poco tempo è stata affidata all'associazione Airots che ha sede nella stessa strada e si occupa del rilancio culturale della zona.Giusto di fronte alla chiesa si può ammirare il settecentesco, imponente portale di palazzo Majorana, appartenuto al celebre cantante Gaetano Majorana, detto il Caffarello, citato perfino nel Barbiere di Siviglia di Rossini.In cima al portale fa bella mostra un'artistica lastra marmorea recante l'epigrafe: “AMPHYON THEBAS EGO DOMUM – AD.MDCCLIV”, che – come ricorda Benedetto Croce in “” - sta a significare che, come Anfione aveva eretto Tebe col suono della sua lira, così lui aveva costruito quel palazzo grazie al suo canto.