Venerdì 29 giugno alle ore 19:00 Spazio NEA inaugura “”, personale di. A cura di Graziano Menolascina, la mostra sarà visitabile fino al 31 luglio.Un preciso momento storico con l’Italia fuori dai mondiali (ma dentro l’Europa?) e in una fase (la terza?) delicata per la Repubblica. Italy: una mostra pop, che racconta a suo modo la storia d’Italia, vista così come un palloncino che prende forma da un chewing gum, eternamente pronto a scoppiare.La galleria napoletana di Luigi Solito, che in controtendenza negli 8 anni dalla sua apertura ha sempre prediletto la massima fruibilità, volutamente inaugura in un periodo in cui la programmazione espositiva in città si ferma.Allo Spazio NEA, luogo di incontri e di intrattenimento oltre che sede della casa editrice IEMME, per tutti i giorni del mese di luglio e parte di agosto, dalle 9 del mattino fino alle 2 di notte, sarà sempre possibile visitare l’installazione pensata da Maurizio Savini per la sede di piazza Bellini.Italy è un instant exhibit voluta fortemente dal curatore Graziano Menolascina che per l’occasione descrive cosi Maurizio Savini:Spazio NEA ringrazia Nicola Pedana per il prezioso contributo alla realizzazione della mostra.Nel più ampio scenario di interdisciplinarietà tecnica e artistica, e rinnovando l’annuale appuntamento ormai consolidato con lo Spazio NEA, in occasione dell’inaugurazione la Scuola italiana di COMIX napoletana completerà il programma della serata con le premiazioni di fine anno dei propri studenti. Dalle ore 20:00.L’evento sarà arricchito da un selector di musica elettronica.---------------------------------------------(Roma, 1962) ha studiato storia dell’arte e dello spettacolo. Tiene la sua prima mostra personale a Düsseldorf; in seguito a Parigi, Lione, Londra, Amsterdam, Taipei, Havana, Edimburgo, Berlino e New York.Attivo sin dal 1990, realizza le scenografie per il Parsifal di R. Wagner (regia di Peter Stein) a Salisburgo e nel 2002 per La fin de jours a Bologna e a Firenze per il Maggio Musicale Fiorentino.L’anno seguente progetta due mostre personali a Roma: “” e “”.Sono del 2008 le installazioni per il museo di Saint Etienne e per il museo d’arte contemporanea di Lione; partecipa alla quadriennale di Roma.Lavora per progetti culturali (Parigi e Vladikavkaz) e nel 2009 realizza un’opera permanente per lo spazio del M.A.C.R.O. di Roma e una grande scultura per l’università “Luiss” di Roma.Con Pietro Ruffo nel 2010 realizza “” (Montepulciano); nel 2011 partecipa alla biennale di Venezia, in una sezione speciale della Fondazione Roma, ed espone negli spazi della galleria Tedeschi di Torino.È del 2013 “” nel Complesso Monumentale del Vittoriano. Vive e lavora a Roma.artista:Maurizio Savinititolo:Italydurata:29 giugno - 31 luglio 2018dove:Spazio NEA, via Costantinopoli 53 / piazza Bellini 59 - Napoliorario:lunedì - domenica dalle 9.00 alle 2.00 amingresso:liberocontatti:081 18705839 | info@spazionea.it