Oliva: ricostruire il pugilato italiano

di Adriano Cisternino

È stato cantante, attore, scrittore e imprenditore, si è cimentato anche come calciatore. Ma la boxe resta il primo, grande amore della sua vita, lo sport che ha praticato intensamente per più di vent'anni, lo sport che lo ha portato due volte in cima al mondo, prima da dilettante con l'oro olimpico di Mosca '80 e poi con il titolo mondiale professionisti dei superleggeri: sono solo in quattro, nella storia italiana, ad aver centrato questo doppio traguardo un doppio traguardo, Benvenuti, Parisi, Maurizio Stecca e lui.Nel 1996 è passato dal ring all'angolo, ha guidato come allenatore dilettanti e professionisti, in coppia con Elio Cotena ha fatto l'organizzatore di pugilato... Insomma conosce la boxe in tutti i più reconditi risvolti. Era commissario tecnico della nazionale azzurra quando fu fatto fuori solo per motivi di politica federale.Ma un pugilato ormai in crisi perenne e pressoché agonizzante come quello azzurro, dopo quasi vent'anni ha recuperato un personaggio della sua statura. Da qualche giorno il nuovo consiglio federale ha nominato Patrizio Oliva capo allenatore delle Wsb, le World Series Boxing, che rappresentano il settore, per così dire, semiprofessionistico della federazione.Di Biagio Zurlo, consigliere federale e direttore tecnico del settore, la proposta subito accettata ed attuata. L'intesa è ufficiale, sarà operativa a partire da settembre prossimo, quando prenderà il via la prossima edizione delle Wsb.Patrizio naturalmente è felicissimo di tornare a far parte dello staff federale: “”.Le Wsb sono l'ultima invenzione dell'Aiba, la federazione internazionale dei pugni. Si combatte senza canottiera in match da cinque riprese ed in palio c'è anche la qualificazione olimpica, che da Rio 2016 è aperta anche ai pugili già professionisti.Il pugilato italiano attraversa momento difficile. Ed è soprattutto il settore professionistico ad attraversare una crisi che da anni non trova sbocchi. Oliva qualche idea ce l'ha già: “”.Grande fiducia nelle possibilità del materiale umano, dunque, questione solo di trovare la strada giusta. Come è stata trovata tante volte in passato, basta sfogliare la storia della boxe: italiani sempre protagonisti nel mondo.In attesa di tornare in palestra, intanto, Oliva torna in teatro: il 26 giugno sarà al Sannazaro: “”.