La Madre di Eva, di Silvia Ferreri

di Giovanna D'Arbitrio

Il libro di” () si distingue per il tema trattato e colpisce per la drammatica e commovente narrazione della storia da parte di una madre nel momento in cui stanno preparando la sala operatoria per la figlia, Eva, che ha appena compiuto diciotto anni ed ha deciso di cambiare sesso con diversi interventi chirurgici.Nella presentazione del libro si legge che esso racconta la storia di "".Mentre Eva è in sala operatoria, in effetti, sua madre ricorda la loro vita fino a quel momento, una dura lotta in cui l’amore materno alla fine trionfa nell’accettazione della “” di un essere umano e nel rispetto delle sue ibere scelte.Il libro è in stile autobiografico e in verità desta grande meraviglia il modo in cui l’autrice riesca ad immedesimarsi totalmente nella madre che racconta le drammatiche lotte di un rapporto madre-figlia/figlio, i tentativi di dissuasione, gli scontri, le ribellioni: tutto narrato in prima persona, in modo diretto e molto realistico.La storia è commovente e nello stesso tempo angosciante per la dettagliata descrizione del doloroso percorso intrapreso, in particolare delle operazioni a cui Eva decide di sottoporsi con determinazione per diventare Alessandro.Dalle note biografiche apprendiamo che, giornalista e scrittrice, è nata a Milano e vive a Roma. È stata autrice per Rai Tre e Tv2000 e ha collaborato con “” del Corriere della Sera.Attualmente lavora per Rai News 24.Nel 2006 esce, film documentario di cui è autrice e regista. Nel 2007 pubblica, libro inchiesta sulla bassa natalità e la discriminazione delle madri nel mondo del lavoro, con prefazione di Miriam Mafai.Su dazebaonews.it ha un blog nel quale si occupa di questioni femminili. In rete esiste come “”.è il suo primo romanzo.