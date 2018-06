La quinta edizione di OneMorePack

di Redazione

È stato Lorenzo Marini, art director milanese che non ha bisogno di presentazioni, a chiudere la quinta edizione di OneMorePack. La finale è andata in scena nella magnifica cornice del Complesso Donnaregina, a Napoli, venerdì 8 giugno, alla presenza di oltre 250 ospiti accorsi per conoscere i vincitori del premio nazionale di packaging design ideato e promosso daUna visita guidata al Complesso ha accolto gli ospiti: un itinerario tra gotico e barocco, percorrendo ed osservando la chiesa trecentesca di Donnaregina Vecchia, rara testimonianza dello stile gotico napoletano, e la nuova chiesa, di gusto barocco, ad opera di Giovan Giacomo di Conforto.La finale ha preso il via con la rivelazione del podio degli studenti, che hanno lavorato sul brief di HP, sponsor tecnico della competizione. Ecco la lista degli studenti premiati:Federica Fabbri (Unirsm) Motivazione: “Per l’uso sapiente della parola, la validità del copy in lingua inglese spendibile sui mercati internazionali e la completezza del pack presentato”,Andrea Alice Bronzetti (Unirsm)Motivazione: “Per la progettazione, la realizzazione e la declinazione grafica che pone al centro della comunicazione on pack il prodotto in maniera originale”Valerio Pasqualicchio (Unirsm)Motivazione: “Per il design vintage, di ispirazione futurista, e lo studio che ha portato all’antropomorfizzazione delle forme, che assumono in questo progetto identità fisica e personalità”.Prima dell’attesissimo speech di Marini, sono stati assegnati i premi di categoria e le menzioni speciali ai designer in gara. Ecco la lista dei professionisti premiati:Aia delle monache (Iknstudio)Motivazione: “Per l’innovatività del copy che, con l’uso della parola e il linguaggio “originale”, abbinato a colori non usuali per il comparto, caratterizzano queste etichette”Delicious Triangle Box (Creative Space)Motivazione: “Per l’uso sapiente delle forme geometriche al fine di rendere funzionale, grazie alla modularità dei pezzi, e al contempo comunicazione e ironico il packaging usa e getta dei porta fritti”.Positano Essentiae (Rizzo, Ugrinovich, Chiariello)Artù e Cucù – Favole a km 0 (DduM)Motivazione: “Per l’originalità delle soluzioni cartotecniche che rimandano all’esperienza del gioco: la colomba, alloggiata in una casetta per gli uccelli, e il panettone, il cui pack è da sempre usato come copricapo dai bambini”.Elitè (Icaro Style)Motivazione: “Per l’utilizzo di una originale palette colori e per la soluzione automontante funzionale all’esposizione in vetrina e sugli espositori”.Zago (Alice Duranti)Motivazione: “L’eleganza e la semplicità ottenuta attraverso una comunicazione che rimanda al “fatto a mano”, l’ottimizzazione della soluzione che consente di avere in un unico artefatto imballo ed espositore”.The Ancestors (Nju comunicazione)Motivazione: “Per l’originale reinterpretazione dei ritratti degli antenati attraverso le contaminazioni pop/rock impresse sull’etichetta attraverso colori fluo e verniciature lucide”., a capo della giuria tecnica che ha premiato professionisti e studenti, è stato il guest speaker della serata, incantando la platea con il suo discorso sulla comunicazione, il packaging design e il customer journey: “[…][…]” Il suo intervento integrale sarà disponibile nei prossimi giorni sul canale YouTube di Grafica Metelliana.ha goduto della partnership di Arjowiggins Creative Papers, Fedrigoni, Heidelberg, Luxoro, Oneprint, Sappi, HP. Tra i media partner Converter, Inside Marketing, Print Lovers, Italia Grafica, Rassegna dell’Imballaggio, I pirati grafici, Infopackaging. L'evento partenopeo ha goduto del patrocinio della IV municipalità del Comune di Napoli.A questo link le foto dei lavori premiati:z