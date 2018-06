Trenta allenatori al microscopio

del primo anno sulla panchina del Napoli

di Mino Rossi (da: Roma dell' 11.06.2018)

Gli allenatori del Napoli nelle prime dieci giornate del loro primo campionato con la squadra azzurra in serie A: chi è partito bene e chi ha stentato.L’indagine riguarda le prime dieci giornate di ogni campionato, da Garbutt a Sarri.Vojak e Sansone (36 anni) gli allenatori più giovani, Boskov il più anziano (64 anni).Al primo anno, scudetto per Bigon; secondo posto per Sarri; terzo per Bianchi, Benitez, Vinicio, Mazzarri e Marchesi. Ora tocca ad Ancelotti (59 anni).Carlo Ancelotti nelle prime dieci partite. Il massimo l’ha ottenuto nel 2016-17 col Bayern di Lewandowski, Ribery, Robben, Vidal, Neuer, Muller: 24 punti (7 vittorie e 3 pareggi) vincendo la Bundesliga.Col Real Madrid 2013-14 di Cristiano Ronaldo, Pepe, Sergio Ramos, Bale, Modric, Benzema, Marcelo 22 punti (7 vittorie, un pareggio, 2 sconfitte) piazzandosi terzo nella Liga.Col Paris Saint Germain 2012-13 di Ibrahimovic, Lavezzi, Pastore, Matuidi, Beckham, Thiago Silva 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi) vincendo il campionato francese.Col Chelsea 2009-10 di Petr Cech, Drogba, Lampard, Anelka, Sturridge 22 punti (7 vittorie, un pareggio, 2 sconfitte) vincendo la Premier.Benitez nel primo anno al Napoli (25 punti nelle prime dieci partite) ha fatto meglio di Ancelotti al Bayern (24 punti).L’Ancelotti del Real, del Psg e del Chelsea (22 punti nelle prime dieci partite) ha uguagliato Bigon nell’anno del secondo scudetto e ha conquistato un punto più di Sarri (21 punti nelle prime dieci partite del 2015-16).Unico tecnico azzurro imbattuto nelle prime dieci partite, 1989-90, l‘anno del secondo scudetto (+2 sul Milan): 6 vittorie e 4 pareggi.Batte il Milan e l’Inter al San Paolo, pareggia sul campo della Roma.Maradona agli ultimi squilli, 5 gol nelle prime dieci gare. Prima del Napoli, Bigon con la Reggina in serie C e il Cesena in A.Maurizio Sarri a 56 anni debutta sulla panchina del Napoli nel 2015. Dopo due punti nelle prime tre partite, coglie un clamoroso 5-0 contro la Lazio infilando sette risultati utili (6 vittorie e un pareggio).Batte la Juve al San Paolo con Insigne e Higuain e vince a San Siro contro il Milan (4-0). Per bottino di punti nelle prime dieci giornate è terzo dopo Benitez e Bigon.Secondo posto finale a -9 dalla Juventus. Escludendo Bianchi, Sarri è l’allenatore azzurro con i migliori piazzamenti: due volte secondo e una volta terzo.Dopo due anni in A con Avellino e Como, il bresciano Ottavio Bianchi (giocatore del Napoli in cinque campionati dal 1966 al 1971) viene chiamato da Allodi nel 1985 a 42 anni.Sette risultati utili consecutivi (tre vittorie) prima di perdere sul campo del Torino. Si rilancia con l’1-0 alla Juventus al San Paolo (memorabile punizione di Maradona) e il pari a San Siro con l’Inter.Terzo posto finale a -6 dalla Juventus campione. Migliore allenatore azzurro per piazzamenti: uno scudetto, due secondi posti, un terzo posto.Allena il Valladolid, l’Osasuna, il Tenerife, il Valencia (due campionati spagnoli vinti), il Liverpool, l’Inter per 15 partite e il Chelsea prima di giungere al Napoli a 53 anni nel 2013.Nato a Madrid, Benitez è il tecnico col maggior numero di vittorie (otto) nelle prime dieci partite e il massimo dei punti (25). Terzo posto finale a -24 dalla Juve campione.Il brasiliano di Belo Horizonte Luis Vinicio, goleador azzurro in cinque campionati, dal 1955 al 1960, dopo avere allenato Brindisi e Ternana in C e B assume la guida del Napoli a 41 anni nel 1973.Otto risultati utili di fila (cinque vittorie) nelle prime dieci partite. Terzo posto finale (-7 dalla Lazio campione). Batte la Juventus al San Paolo con gol di Canè e rigore di Clerici.Buona partenza nel 2010-11 di Walter Mazzarri, livornese di San Vicenzo, 49 anni, precedenti esperienze in A con Reggina e Sampdoria.Vince cinque delle dieci partite iniziali, ne pareggia tre e perde in casa contro il Chievo e il Milan. Terzo posto finale (-12 dal Milan campione).Col Napoli nel 1980-81, a 43 anni, il milanese Rino Marchesi parte piano nelle prime dieci partite (tre sole vittorie), ma allunga e porterà il Napoli al terzo posto (-6 dalla Juventus campione).Il romano Claudio Ranieri sulla panchina del Napoli a 40 anni nel 1991, inizio di una brillante carriera. Deve gestire il dopo-Maradona.Comincia bene, tre vittorie nelle prime sei partite, poi perde al San Paolo contro la Juve, ma si riprende. Quarto posto finale a -14 dal Milan campione.Primo allenatore azzurro in serie A (1929-30). Inglese, 46 anni, vincitore di tre scudetti col Genoa prima del girone unico.Debutto tumultuoso a Torino contro la Juve (2-3). Memorabile il 5-0 a Modena con doppiette di Mihalic e Vojak, gol di Sallustro che ebbe in premio una Balilla. Quinto posto finale a -13 dall’Ambrosiana campione.Marcello Lippi, viareggino, 45 anni, arriva al Napoli (1993-94) dall’Atalanta. Due sconfitte, poi otto risultati positivi (4 vittorie). Sesto posto finale a -14 dal Milan campione d’Italia e qualificazione in Europa.Eraldo Monzeglio, piemontese, 44 anni, prima porta il Napoli in serie A (1949-50), poi allena la squadra azzurra per sei anni. Al primo anno in A, perde cinque partite delle prime dieci. La squadra segna molti gol (24). Sesto posto finale a -19 dal Milan campione.Napoletano di Mergellina, Gianni Di Marzio, 37 anni, allena il Napoli (1977-78) dopo un anno al Brindisi e tre al Catanzaro.Battuto dalla Juve al San Paolo (1-2) e dall’Inter a San Siro (0-1) vince quattro delle prime dieci partite. Sesto posto finale a -14 dalla Juve campione.Giuseppe Chiappella, milanese, lascia Firenze e la Fiorentina che sono state la sua vita e arriva al Napoli a 44 anni nel 1968.Squalificato, lascia la panchina a Parola nelle prime sette partite. Batte la Juventus con due gol di Montefusco.Subisce l’inserimento di Di Costanzo, si riprende il Napoli nel finale e piazza la squadra al settimo posto a -13 dalla Fiorentina campione d’Italia.Il goriziano Edoardo Reja, dopo 26 anni da allenatore, giunge al Napoli che riporta in serie A dalla serie C e, al primo anno nel massimo campionato, a 62 anni, vince 5-0 a Udine e batte la Juve al San Paolo con un gol di Gargano e due rigori di Domizzi. Ottavo posto finale a -35 dall’Inter campione.Gran cannoniere azzurro con 102 gol in 190 partite, l’istriano di Pola Antonio Voiak allena il Napoli a 36 anni nel 1940. Vince due delle prime dieci partite, ottavo posto finale a -9 dal Bologna campione.L’uruguayano Raffale Sansone a 36 anni è il primo allenatore del Napoli dopo la guerra, nel 1946. Prende una memorabile batosta a Modena (1-6). Alla fine si piazzerà ottavo a -26 dal Torino campione d’Italia.Karoly Csapkai, ungherese, guida il Napoli a 42 anni nel 1935, primo campionato dopo Garbutt. Nelle prime dieci partite (4 vittorie) batte l’Ambrosiana con i gol di Rosetti, Sallustro e Buscaglia. Ottavo posto finale a -12 dal Bologna.Amedeo Amadei, di Frascati, giocatore del Napoli, passa ad allenare la squadra dalla prima giornata (1956-57) a 35 anni.Subito otto risultati positivi (3 vittorie, 5 pareggi). Memorabile il 5-3 sul campo del Milan con gol di Posio e doppiette di Pesaola e Vinicio. Dodicesimo posto finale a -16 dal Milan campione.Il serbo Vujadin Boskov, dopo avere sostituito Guerini l’anno prima, guida il Napoli dalla prima giornata nel 1995-96 a 64 anni.Batte l’Inter al San Paolo con i gol di Imbriani e Buso, pareggia sul campo della Juve (1-1 gol di Pecchia) e chiude le prime dieci giornate con una sola sconfitta (in casa contro la Fiorentina). Dodicesimo posto finale a -32 dal Milan campione.Luigi Simoni, bolognese di Crevalcore, allenatore del Napoli a 57 anni nel 1996. Solo due sconfitte nelle prime dieci partite. Vince sul campo della Samp con un gol di Beto, pareggia a Torino con la Juve (1-1 gol di Aglietti). Tredicesimo posto finale a -24 dalla Juve campione.Nell’ultima stagione di Sallustro, il Napoli viene affidato ad Angelo Mattea, vercellese di Santhià, 48 anni. Sei partite iniziali senza vittorie (quattro pareggi). Tredicesimo posto finale a -18 dal Bologna campione d’Italia.Formidabile giocare nel trio del Torino con Libonatti e Rossetti, l’alessandrino Baloncieri passa a fare l’allenatore. A Napoli nel 1939 a 42 anni. Nelle prime dieci partite ne perde sette. Nessun pareggio.Bruno Pesaola, per otto campionati giocatore azzurro, dal 1952 al 1960, siede sulla panchina del Napoli a 37 anni in serie A, due anni dopo avere smesso di giocare.L’anno precedente (1961-62) aveva debuttato col Napoli in serie B, chiamato a sostituire Fioravante Baldi, riportando la squadra in serie A. La massima divisione è un ostacolo alto. Il petisso inizia male.Nelle prime dieci partite ne vince tre e ne perde il doppio. Squadra destinata alla retrocessione.Pietro Santin, dopo avere fatto faville con la Cavese, giunge al Napoli a 50 anni (1983-84). C’è ancora Krol e arriva il terzino Frappampina. Vince due delle prime dieci partite. Sui campi di Fiorentina e Roma perde 1-5. Resiste sino alla 20ª giornata, poi arriva Marchesi.L’ungherese Eugenio Payer sulla panchina del Napoli a 47 anni (1938-39). Si barcamena nelle prime dieci partite, batte l’Ambrosiana con un gol di Venditto. Esonerato a metà campionato perdendo disastrosamente in casa col Bologna (1-6) che diventerà campione d’Italia.Marchesi se ne va all’Inter e arriva Massimo Giacomini, 44 anni, di Udine. Al Milan e al Torino nelle ultime stagioni, al Napoli nel 1982.Nelle prime dieci partite, perde a Torino dalla Juve (0-3), in casa con la Roma (1-3), pareggia sul campo dell’Inter (2-2), perde ancora in casa contro la Sampdoria (0-1). Resiste ancora due giornate, poi Pesaola prende il suo posto.Con poca esperienza in serie A (due retrocessioni con Pisa e Ancona, nove campionati di B), Vincenzo Guerini, bresciano di Sarezzo, a 41 anni guida il Napoli. Si ferma alla sesta partita quando affonda a Roma contro la Lazio (1-5). Sostituito da Boskov che, l’anno dopo, è sulla panchina azzurra dalla prima giornata.Il boemo di Praga Zdenek Zeman si dimette dal Fenerbahce e rientra in Italia (già allenatore di Roma e Lazio) per guidare il Napoli appena promosso in serie A.Ha 53 anni nel 2000 ed è un “pallino” di Corbelli che ha affiancato Ferlaino. Inizio negativo. Contro la Juventus (1-2 al San Paolo), a Milano contro l’Inter (1-3), frana in casa contro il Bologna (1-5).Esonerato alla settima giornata, sostituito da Mondonico. Lascia senza avere vinto una partita.Il bergamasco Bortolo Mutti, allenatore del Napoli nel 1997 a 43 anni, con un solo precedente in serie A (un anno al Piacenza). Cinque partite (una vittoria e un pari) ed esonero inevitabile dopo il 2-6 incassato a Roma.Poi, valzer di allenatori nella peggiore stagione del Napoli inchiodato a fondo classifica. Per Ferlaino, dopo gli scudetti, la prima retrocessione.Il piccolo friulano Annibale Frossi, 1,70, che da calciatore giocava con gli occhiali, campione olimpico 1936 a Berlino con la nazionale italiana, viene scelto da Lauro nel 1959 a 48 anni dopo due campionati all’Inter e uno al Genoa. Quattro sconfitte in quattro partite, esonerato e sostituito da Amadei.