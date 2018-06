Premio Pavoncella 2018

di Giovanna D'Arbitrio

Come si apprende dai comunicati stampa del giornalista, la settima edizione delanche quest’anno avrà luogo a Sabaudia e sarà articolato in due giornate, il 22 e il 23 giugno 2018, a dimostrazione del suo crescente successo a livello nazionale e internazionale.L’attuale edizione sarà dedicata in particolare a, docente, critica di storia dell’arte, stroncata da un male incurabile: un modo tangibile per ricordare la sua dedizione al Premio. Per onorarne la memoria anche il Comune di Sabaudia e l’Associazione culturalehanno deciso di assegnare due borse di studio a due sue allieve della Accademia di Belle Arti di Roma.La prima giornata, sul tema “”, sarà un omaggio al Rai movie, tratto dall’omonimo romanzo di, dedicato alla figura del padre Rocco e al suo impegno contro la mafia, pagato con la vita. Saranno presenti insieme all’autrice (Presidente onorario del Premio),, direttore di Rai Fiction,, produttore del film, il registae la giovane interprete,. Condurrà la serata, giornalista del Corriere della Sera.il 23 giugno ci sarà invece la premiazione delle vincitrici, candidate in diversi campi, “eccellenze in rosa” di imprenditoria, ricerca scientifica, solidarietà nel sociale, creatività artistica, nelle varie sfaccettature. Due speciali riconoscimenti andranno alla Donna dell’Anno e alla Donna dello Stato per lo Stato.Ci sembra giusto ricordare che Il Premio Pavoncella è nato per iniziativa della dott., campana nata a Pozzuoli che in ogni edizione dell’ evento non ha mai trascurato di inserire anche “” di Napoli e della Campania.Rileggendo quanto è scritto sul sito on line ( www.premiopavoncella.com ), a quanto pare “Pavoncella alla creatività femminile”.