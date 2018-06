A Tardelli e Carratelli il "Premio Carlo de Gaudio"

di Adriano Cisternino

Più che una dichiarazione è il testamento morale lasciato da Carlo de Gaudio, a lungo dirigente della Federcalcio e della Federnuoto, nonché presidente della Canottieri Napoli, spentosi nell'agosto 2015 ad 86 anni.I figli, Chantal e Ugo, hanno voluto rievocarlo istituendo un premio a lui intitolato. La cerimonia si è svolta a “Le Arcate” in via Aniello Falcone.Il premio, opera dello scultore Lello Esposito, in duplice versione e destinato ad uno sportivo e ad un giornalista, è andato a Marco Tardelli ed a Mimmo Carratelli.Perché Tardelli è semplice: l'urlo di Tardelli nella finale a Madrid del Mondiale '82 vinto dall'Italia di Bearzot è una delle immagini simbolo di quel Mondiale in cui Carlo de Gaudio era capo della delegazione azzurra e svolse un delicato compito di mediatore fra la squadra e la stampa al seguito.Mimmo Carratelli, opinionista de “Il Mattino” e biografo di Carlo de Gaudio, ha ricordato che all'epoca (nell' 82) lui era vicedirettore del Guerin e fu uno dei pochi a difendere il ruolo del dirigente napoletano, rivelatosi poi determinante dopo i primi risultati degli azzurri che non lasciavano certo presagire quel trionfo finale.Presenti fra gli altri alla cerimonia, condotta con verve e simpatia dal collega della Rai Gianfranco Coppola, vicepresidente dell'Ussi, Corrado Ferlaino, Giancarlo Abete, ex-presidente della Federcalcio, il presidente della Lega dilettanti Cosmo Sibilia e Carlo Verna, presidente dell'Ordine dei Giornalisti.Con i numerosi filmati che hanno rievocato Carlo de Gaudio, numerosi i ricordi di giornalisti, ex-atleti e dirigenti presenti. Hanno pescato nella memoria personale Franco Esposito, Enrico Varriale, Francesco De Luca, Antonio Sasso, Gualtiero Parisio, Rino Merola, Mario Pesce.Fra le innumerevoli testimonianze, ne ricordiamo due. Carlo de Gaudio, da dirigente dell'Internapoli in serie C, portò per primo a Napoli Luis Vinicio da allenatore appena diplomato a Coverciano nel 1968. Ferlaino lo avrebbe poi chiamato nel 1973 alla guida del Napoli.Non meno significativa la spedizione che de Gaudio organizzò quando Fritz Dennerlein fu squalificato, con tutta la nazionale di pallanuoto, per il rifiuto di gettarsi nelle acque (gelide) della piscina (all'aperto) di Belgrado dove già un paio di giocatori si erano beccata la bronchite.Ma ad agosto '62 c'erano gli “europei” di nuoto a Lipsia, dove Fritz, grande farfallista oltre che pallanotista, puntava al podio. La Federnuoto fu intransigente. E allora Carlo de Gaudio ebbe un'idea geniale. Cercò una piscina dove Fritz potesse tentare il record europeo dei 200 farfalla.La trovò a Montecarlo e portò nel Principato Dennerlein e due “lepri”, Dario Monizio e Dino De Falco. La mattina del tentativo arrivò da Lipsia la notizia che il russo Kuzmin aveva ulteriormente limato il primato continentale della specialità portandolo a 2'14”2.Fritz, informato, non fece una piega. Andò in acqua e nuotò in 2'12”6. Uscito dall'acqua trovò a complimentarsi con lui il presidente federale Luigi Durand De La Penne, quello che aveva firmato la squalifica dopo i fatti di Belgrado.Ecco la “” di cui parlava Carlo in quell'intervista.