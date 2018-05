Il best seller dell’estate

di Achille della Ragione

Siamo invasi da un fiume di libri, in Italia gli scrittori sono più numerosi dei lettori, ma ogni tanto, qualche volume contiene una sorta di forza magnetica in grado di stregare ed appassionare in egual misura, come nel caso de, primo capitolo (fig. 1 - 2) della fantasy di John Caps, presentato giorni fa al Pan davanti ad una folla entusiasta e plaudente.Robert è un adolescente introverso e solitario. Un mistero risalente nel tempo aleggia sulla sua famiglia e stravolgerà per sempre la sua esistenza. L'imprevedibile intervento di un eroe leggendario lo aiuterà a svelare la verità nascosta agli occhi del mondo.Robert e Margareth non immaginano che nella tranquilla cittadina di Woodsallen si nascondano i seguaci di un’antica religione,, e che proprio le loro famiglie ne abbiano sempre fatto parte.Di fronte alle stranezze di Robert e dei suoi incubi da cui sembra non riuscire a svegliarsi, i due amici decidono di indagare, imbattendosi nella Tomba del Druido, in un’antica reliquia dall’immenso potere e nel dio che l’ha rivelato agli umani, Meridio.Mentre i Guardiani combattono una guerra contro la stirpe sanguinaria dei cinepati, Robert e i suoi nuovi amici si caleranno nella Tomba del Druido alla ricerca della Luce di Meridio., è il primo capitolo della tetralogia, un romanzo adatto a tutte le età che ci proietta in un mondodi sette magiche e uomini dai grandi poteri.Un fantasy anni ’80, in cui compaiono foreste, rovine, figure leggendarie, e una mitologia tutta da scoprire, e dove il valore dell’amicizia è il valore indispensabile per scoprire la verità.Il primo entusiasmante capitolo di una saga destinata agli amanti della narrativa fantastica.Abbiamo intervistato l'autore (fig. 3), il quale ci ha dichiarato:Si tratta di un libro da leggere sotto l'ombrellone e se volete potrete averlo consegnato in 24 ore a domicilio telefonando alla libreria Neapolis 081 5514337.