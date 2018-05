Ritmi brasiliani con “I Bosseggiatori”

di Adriano Cisternino

Professionisti dal lunedì al venerdì in vari settori della vita civile. Sono medici, avvocati, ingegneri... ma nei week-end riprendono gli strumenti di un'antica passione mai abbandonata per il jazz e per la musica brasiliana.Ecco allora “I bosseggiatori” sul palco, tra club cittadini e ville private, a distribuire con successo musica e ironia.Venerdì 1 giugno (ore 21) si esibiranno al Music Art: sono Vincenzo Andreone (sax e voce), Maurizio Sosti (chitarra), Sergio Montagna (piano), Stefano Petrucelli (basso) e Roberto Marra (batteria).Un quintetto nato per caso una decina d'anni fa e lanciato da Lorenzo Hengeller, “il giovanotto matto”, pianista, compositore e cantautore affermato, che li ascoltò e li spinse su piazza in circuito, facendone un gruppo ormai richiesto spesso anche a sostegno di musicisti di professione come i fratelli Luciano ed Enzo Nini, o il duo Marco de Tilla e Virginia Sorrentino.Evidente già dal nome scelto la propensione per samba e bossa. Per una volta, insomma, al Music Art, dove abitualmente regna il jazz classico, le note porteranno il pubblico non al Nord ma al Sud dell'America per un genere non meno eccitante e seducente, soprattutto per chi ama ballare.Repertorio dunque inevitabilmente ancorato ai nomi famosi di questi ritmi come Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Ivan Lins, Djavan. Serata, pertanto, all'insegna di motivi celebri ed orecchiabili come l'immancabile “” e poi “”, “” o “”.Non mancherà un tuffo nella canzone napoletana che i “” promettono però rigorosamente a tempo di bossa. Annunciati la classicissima “” ed il non meno famoso peppiniano “”.