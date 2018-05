Si muore tutti democristiani

un film del Terzo segreto di Satira

di Giovanna D'Arbitrio

Presentato alla XII edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Panorama Italia,è diretto e scritto dal collettivo italiano,, con la collaborazione diIl film è focalizzato su episodi e aspetti della vita quotidiana dei tre protagonisti: Enrico (), sottopagato ricercatore universitario precario con compagna incinta (), il nostalgico e insoddisfatto Fabrizio (), il remissivo Stefano (), tre personaggi attraverso i quali si racconta un periodo che si estende dal G8 di Genova del 2001 fino ad oggi.I tre giovani squattrinati per vivere fanno filmini di matrimoni, con la speranza di realizzare documentari ben retribuiti su temi sociali. E l’occasione buona sembra arrivare con l’ingaggio da parte dell’associazioneper un documentario in Africa, ma quando la Onlus finisce nei guai con la legge, per i tre amici si pone un difficile dilemma economico ed etico.La problematica decisione li condurrà a riflettere sulla loro vita, la crisi delle ideologie, i cambiamenti socio-politici, le incertezze della loro generazione cresciuta con il sogno di un lavoro soddisfacente e dignitoso, ma costretta a fare i conti con una realtà deludente e amorale che obbliga a compromessi per sopravvivere.Scottanti sono i temi di attualità trattati, come il problema dei migranti e la corruzione delle Ong, la perdita d’identità della sinistra italiana, il disagio esistenziale dei giovani, in particolare dei nati fra anni ’80 e ’90, le difficoltà per mantenere una famiglia, l’incapacità di staccarsi dal proprio passato o le proprie radici.La frase emblematica del film- “?”- mette in rilievo i dilemmi scatenati dal compromesso, tema trattato con ironia, humour e un po’ di amarezza.Divertente e significativa la surreale scena di un incubo di Enrico in cui un elegante ombrello da lui acquistato diventa il simbolo dell’agognata agiatezza raggiungibile solo con il compromesso, mentre qualcuno nel sogno grida che alla fine “”.Sarà dunque giusto buttare via quei pochi ideali sopravvissuti ed accettare il compromesso? Questa è le domanda che pone il film, una commedia umana, ironica e sincera, realizzata con pochi soldi ma ricca di spunti per riflettere. Il racconto, malgrado le battute allegre, sottolinea con un po’ di malinconia un passaggio della vita, oggi divenuto più drammatico, in cui si è costretti ad abbandonare gli ideali della contestazione giovanile per accettare le contraddizioni imposte dalla società.Nel film oltre agli interpreti già citati, sono presenti i camei di, il comico. La fotografia è di, la colonna sonora diè formato da cinque artisti:. Si sono conosciuti frequentandoNel maggio 2011 divennero noti con il video, realizzato in occasione del ballottaggio delle elezioni comunali di Milano e pubblicato su YouTube, con un grande successo. Hanno collaborato in Tv con Ballarò, Report e Piazzapulita. Nel 2015 hanno condotto uno speciale su La EFFE, intitolatoEcco un’interessante intervista: