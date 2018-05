Ora è davvero finita:

il Cuore Napoli Basket retrocede in serie B

di Mario Triggiani

Si conclude nel peggiore dei modi la stagione del Cuore Napoli Basket, che perde anche gara-2 contro i Roseto Sharks e certifica la propria retrocessione nel prossimo campionato di Serie B.Napoli ritrova Elston Turner, grande assente di gara-1, che si mette subito in mostra mettendo a referto 23 punti nei primi dodici minuti di gioco. Buone le prestazioni dell'altro americano Thomas e di Mascolo.Roseto può fare affidamento sulla vena realizzativa dalla lunga distanza di Carlino ed Ogide, che puniscono ripetutamente la difesa di Napoli.La gara è sempre equilibrata fino ad un minuto e quaranta secondi dal termine, quando una tripla di Turner sembra chiudere i giochi portando Napoli a più sei.Roseto risponde da tre con Carlino e, sull'azione successiva, Ronconi commette un fallo antisportivo che consente agli abruzzesi di portarsi avanti con un'altra tripla di Carlino dopo l'uno su due di Contento dalla lunetta.Caruso segna da sotto ma dall'altra parte Ogide trova il suo quarantesimo punto della sua gara con una tripla contestata dalla difesa.Mastroianni non riesce a rispondere dalla lunga distanza e così Roseto può allungare dalla lunetta e chiudere la gara, complice anche un'infrazione di cinque secondi di Thomas dalla rimessa, e la propria stagione con una vittoria.Napoli conclude dunque mestamente il campionato, con sole tre vittorie in trentaquattro partite giocate tra stagione regolare e playout.Tanti gli errori commessi, dalla scelta del roster a tante emergenze gestite in maniera approssimativa.Probabilmente, come spesso affermato anche dalla dirigenza, la dea bendata ha fatto pagare alla società tutta la fortuna che le aveva riservato la scorsa annata, tra infortuni ed altri imprevisti.Si apre ora un nuovo capitolo per il Cuore Napoli Basket. Tra gli addetti ai lavori c'è chi dà per scontato il ripescaggio in A2 dati i notori problemi di liquidità di alcune squadre, e nel caso certamente il patron Ruggiero non si farà trovare impreparato a sfruttare questa opportunità, ma al momento i pensieri della dirigenza devono essere rivolti principalmente ad un'attenta analisi della stagione appena conclusa ed alla programmazione di un progetto che dalla serie B possa riportare Napoli nella seconda categoria nazionale.Con la speranza di rimanerci, stavolta.Elston howard Turner jr 34 (4/6, 8/13), Bruno Mascolo 16 (6/10, 1/3), Guglielmo Caruso 16 (6/8, 0/1), Jermaine Thomas 8 (0/2, 2/6), Nikolay Vangelov 7 (2/2, 0/0), Alessio Ronconi 4 (2/3, 0/0), Mattia Mastroianni 4 (1/3, 0/3), Antonio Gallo 0 (0/0, 0/0), Antonio Crescenzi 0 (0/0, 0/0), Simon Zollo 0 (0/0, 0/0), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Massimiliano Bordi 0 (0/0, 0/0)14 / 1929 7 + 22 (Guglielmo Caruso 8)21 (Elston howard Turner jr 6)Andy Ogide 40 (10/10, 6/7), Matt Carlino 27 (4/12, 5/9), Giorgio Di bonaventura 14 (6/6, 0/2), Francesco Infante 9 (4/7, 0/0), Roberto Marulli 3 (1/3, 0/3), Marco Contento 1 (0/0, 0/0), Ion Lupusor 0 (0/3, 0/1), Riccardo Casagrande 0 (0/1, 0/0), Federico Zampini 0 (0/0, 0/1), Marco Lusvarghi 0 (0/1, 0/0)11 / 1626 7 + 19 (Andy Ogide 6)16 (Matt Carlino 5)