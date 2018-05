Giancarlo Perna 4et: da Gillespie a Modugno

di Adriano Cisternino

Il jazz di ieri e di oggi in una carrellata di standard. Una scaletta di sicuro gradimento con qualche personale divagazione nella canzone napoletana.È il programma che promette Giancarlo Perna per il concerto di venerdì 11 maggio (ore 21) al Music Art dove sarà accompagnato da Antonio Perna al pianoforte, Emiliano De Luca al basso e Domenico de Marco alla batteria.Classici del jazz, dunque, arrangiati per chitarra e quindi con un sapore particolare, come per esempio l'annunciato “Night in Tunisia”, celeberrimo standard di Dizzie Gillespie e Frank Paparelli che tuttavia non è frequentissimo e meno che mai in arrangiamento per chitarra.Per il pubblico del MA il chitarrista napoletano ha in serbo anche una sua versione di “Sicily”, celebre brano che Chick Corea (è nota la sua origine italiana) compose negli anni '70 e che Pino Daniele riprese negli anni '90 mettendoci di suo anche il testo.Corea apprezzò molto l'iniziativa del “nero a metà” e in un concerto all'Arena Flegrea di qualche anno fa propose lo stesso brano preceduto da una speciale dedica.Ma ci sarà dell'altro nel concerto di Giancarlo Perna. Naturalmente non mancherà qualche pezzo del suo ultimo disco “Octopus” che pare abbia trovato estimatori anche in Russia e in Giappone.Al pubblico del club presieduto da Ennio Forte il musicista regalerà un personale arrangiamento del classico di Modugno “Tu si ‘na cosa grande”, motivo che ha conosciuto decine di versioni, vocali e strumentali.