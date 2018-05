Universiadi 2019: la grande scommessa di Napoli

di Adriano Cisternino

“Una bella sfida!” Così Alberto Miglietta, ad della Coni Servizi, all'atto della firma per l'accordo della convenzione con il prefetto Luisa Latella, commissario per le Universiadi di Napoli 2019. “Una gara ad ostacoli con una tempistica ridotta - ha incalzato la commissaria Latella – ma se tutti collaboriamo ce la faremo”.Professione d'ottimismo con qualche riserva, dunque, (anche se le polemiche non mancano) per un evento che – com'è stato sottolineato – è il secondo evento polisportivo mondiale dopo le Olimpiadi, e che Napoli e la Campania dovranno ospitare dal 3 al 14 luglio 2019.Mancano, in pratica poco più di 400 giorni al via di una manifestazione che prevede la partecipazione di 176 nazioni per 18 discipline in programma ed un coinvolgimento di 12.000 persone circa, fra atleti, tecnici, ufficiali di gara e delegati.Un evento di risonanza mondiale per Napoli e la Campania, con indiscutibili ricadute turistiche e consistenti lasciti strutturali per il futuro della città e della regione.Il Coni è sceso in campo in prima persona per dare un supporto tecnico e colmare gravi ritardi operativi che hanno messo in discussione la realizzazione dell'intero evento.Sarà indubbiamente un supporto determinante da parte dell'ente istituzionalmente competente in materia. E se il Coni ha deciso di metterci la faccia vuol dire che ha acquisito elementi sufficienti per ritenere che l'operazione possa andare a buon fine.Due i problemi principali da risolvere, riguardano l'ospitalità e l'impiantistica. E i tempi, com'è stato sottolineato, sono strettissimi anche perché, se sul piano burocratico una parte del lavoro è stato già fatto, sul piano operativo c'è molto, tanto da fare.È di pochi giorni la decisione di realizzare il Villaggio per l'alloggio di 7200 atleti all'interno della Mostra d'Oltremare. Decisione che tuttavia ha già sollevato numerose voci contrarie, a cominciare da quella del governatore Vincenzo De Luca.Scartata per complicazioni legali l'ipotesi di utilizzare a tale scopo una nave della MSC Crociere, la soluzione “Mostra” prevede la sistemazione di 2500 prefabbricati e, tra l'altro, offre molte più garanzie, oltre a rappresentare – è stato sottolineato – un futuro patrimonio cittadino per emergenze abitative.Garanzie innanzitutto sul piano della sicurezza, trattandosi di un'area recintata con solo tre uscite. Inoltre sposta il Villaggio in una zona vicinissima a vari impianti principali (stadio San Paolo, piscina Scandone...), ed ben collegata con le vie d'uscita dalla città attraverso la tangenziale per il raggiungimento di sedi-gare in altri comuni. Un altro villaggio per 1500 atleti sarà allestito nel campus di Fisciano.Quanto all'impiantistica, saranno coinvolte 80 strutture dell'intera regione (38 per le gare e 42 per gli allenamenti). Già approvati 53 progetti esecutivi su 65 impianti da mettere a norma. Qualcuno da costruire ex-novo, come la prevista piscina di riscaldamento attigua alla "Scandone". La corsa contro il tempo, insomma, è partita.Lunedì 7 maggio è prevista la nuova ispezione della Commissione Fisu per verificare lo stato dei lavori.Con la commissaria Latella e il Coni Servizi, appena sceso in campo, sono coinvolti in questa impresa l'Anac, l'Agenzia Regionale Universiadi 2019, il Comune di Napoli, i Provveditorato Opere Pubbliche Campania, la Stazione Committenza della Regione Campania, l'Invitalia e le Università della Campania.Tutti impegnati in questa grande scommessa. Tutti insieme, appassionatamente, contano di realizzare questo ennesimo miracolo napoletano. Magari chiedendo un intervento propiziatorio anche a San Gennaro.