Il Cuore Napoli Basket perde anche gara-2

ora ultima chance per mantenere la categoria

di Mario Triggiani

Finisce nel peggiore dei modi il primo turno dei playout per il Cuore Napoli Basket, sconfitto a domicilio dall'Assigeco Piacenza in gara-2.A differenza della gara di domenica scorsa, la formazione partenopea è sembrata più concentrata e volenterosa, riuscendo a portarsi anche in vantaggio nel secondo quarto di gioco prima di subire la rimonta degli ospiti che, con un parziale di 14-0 hanno messo al sicuro la vittoria prima della fine del primo tempo ed hanno potuto poi limitarsi a controllare il vantaggio per il resto della gara.La differenza con gara-1, più che dal tabellino, si evince dall'atteggiamento messo in campo dai giocatori in canotta bianco-azzurra.Ronconi e Mascolo lottano su ogni rimbalzo, conquistando più possessi, mentre Caruso fa buona guardia nel pitturato impedendo gli appoggi facili che tanto male avevano fatto alla difesa napoletana nel primo incontro della serie playout.Quando sembrava che la gara avesse oramai emesso il più duro dei verdetti per il Cuore Napoli Basket, è arrivata una notizia ancora peggiore in casa napoletana.Quando mancavano ventisei secondi al termine del terzo quarto, la guardia Elston Turner è atterrato male sulla caviglia, rimanendo a terra dolorante prima di essere accompagnato fuori appoggiandosi sulle spalle di compagni e staff sanitario.Nel post-gara Turner riusciva già a poggiare a terra il piede infortunato, ma solo nella giornata di oggi sarà possibile conoscere il risultato degli esami e l'entità dell'infortunio.A fornire un dettagliato resoconto di tutti i problemi del Cuore Napoli Basket in questi playout ci pensa coach Bartocci:".La presenza di Turner sarà infatti fondamentale per potersi giocare al meglio le ultime chance di salvezza sul campo nel secondo turno di playout, che vedrà il Cuore Napoli basket affrontare la perdente di gara-3 tra Virtus Roma e Roseto Sharks.La serie del secondo turno di playout avrà inizio domenica 13 maggio, con il Cuore Napoli Basket che giocherà gara-1 (e l'eventuale gara-3) in trasferta in uno tra il PalaTiziano ed il PalaMaggetti, prima di ospitare gara-2 al PalaBarbuto giovedì 17 alle ore 21:00.Bruno Mascolo 18 (3/6, 3/5), Elston howard Turner jr 11 (4/10, 1/7), Alessio Ronconi 9 (3/4, 0/1), Jermaine Thomas 8 (1/1, 2/6), Guglielmo Caruso 5 (2/4, 0/1), Nikolay Vangelov 5 (2/4, 0/0), Mattia Mastroianni 3 (0/4, 1/6), Antonio Gallo 0 (0/0, 0/0), Antonio Crescenzi 0 (0/0, 0/1), Simon Zollo 0 (0/1, 0/0), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Massimiliano Bordi 0 (0/0, 0/1)8 / 1229 8 + 21 (Guglielmo Caruso 9)6 (Elston howard Turner jr 4)Davide Reati 21 (2/3, 5/7), Tommaso Oxilia 21 (8/10, 1/1), Carlton Guyton 9 (3/8, 1/2), Matteo Formenti 7 (2/5, 1/2), Ryan Amoroso 6 (2/5, 0/1), Jonathan Arledge 6 (3/6, 0/1), Luca Infante 4 (1/3, 0/1), Giacomo Sanguinetti 0 (0/0, 0/2), Marco Passera 0 (0/1, 0/3), Umberto Livelli 0 (0/0, 0/0)8 / 934 6 + 28 (Ryan Amoroso 9)23 (Marco Passera 6