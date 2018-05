Fra Benvenuti e Mazzinghi è scoppiata la pace

di Adriano Cisternino

C'eravamo tanto odiati, per cinquant'anni ed anche più.... Poi all'improvviso è scoppiata la pace.Nino e Sandro, oppure Giovanni ed Alessandro, come si chiamano fra loro, si sono lanciati messaggi di stima e di amicizia, si sono idealmente abbracciati, e presto si abbracceranno per davvero.Nino Benvenuti e Sandro Mazzinghi come Bartali e Coppi, Alì e Foreman, Mazzola e Rivera. Una rivalità insanabile fino a qualche giorno fa, scaturita da quel doppio incontro del 1965, prima a Milano, poi a Roma.Vinse Nino due volte, per kot a Milano, ai punti a Roma. Ma Sandro non accettò mai quelle sconfitte. A Milano salì sul ring ancora scosso dalla morte della moglie in un incidente d'auto pochi giorni dopo il matrimonio. A Roma non tutti condivisero il verdetto dei giudici.Sandro si prese una rivincita indiretta battendo in un epico incontro a San Siro, davanti a 40 mila spettatori, quel Ki Soo Kim che aveva detronizzato proprio Nino in un farsesco incontro a Seul.La pace è scoppiata qualche giorno fa, quando Sandro ha telefonato a Nino che aveva appena festeggiato gli 80 anni ed era in un letto d'ospedale, ricoverato d'urgenza in codice rosso per un calcolo alla cistifellea,”. Toni da vecchi avversari, non nemici.Qualche avvisaglia c'era stata. Qualche anno fa, al termine di un'intervista su Rai3, Sandro aveva mandato un saluto a Nino, che aveva gradito molto il segno di distensione. Pochi giorni fa l'improvviso malore di Benvenuti ha fatto il resto.Si ritroveranno presto, forse a fine maggio, quando sarà presentato il libro ”” scritto da Riccardo Minuti per le Edizioni Tagete. O forse il 3 ottobre, in occasione degli 80 anni di Mazzinghi.Fotografi e telecamere sicuramente pronti ad immortalare strette di mano, sorrisi ed abbracci. E poi magari i due “” suggelleranno la storica pace con un buon bicchiere di rosso toscano, quello prodotto proprio da Mazzinghi.