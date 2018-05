L'Esercito per il futuro dei giovani

di Valeria Di Giorgio

“Giovani e il Futuro” è il titolo dell'incontro che si è svolto al Palaveliero, in via Manzoni, a San Giorgio a Cremano, organizzato dal Lions Club, dall’ANGET (Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d’Italia) e dall’UNMS (Unione Nazionale Mutilati di Servizio).Un evento che ha chiamato a raccolta quasi mille studenti del territorio vesuviano, in quanto finalizzato all'orientamento professionale nell'ambito delle Forze Armate.A presentare il bagaglio di opportunità rivolte ai giovani, uomini e donne, che vogliono intraprendere la carriera militare e civile nelle forze dell'ordine, il personale qualificato di Esercito, Marina Militare, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.Hanno aperto la manifestazione il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, il delegato Lions, Mariano Lebro ed il Ten. Col. Antonio Grilletto del Comando Forze Operative Sud.Presenti, tra le autorità civili e militari, anche il Ten. Col. Gianfranco PAGLIA, Medaglia d’Oro a Valor Militare e Capitano del gruppo sportivo paralimpico della Difesa che per l'occasione è stato padrino dell'evento. Consegnati 4 premi Lions per “”.Giovani e Futuro è giunto alla XXI edizione, segnale dell'importanza e del riscontro che tale tipo di orientamento scolastico, accademico e professionale ha sui giovani, ai quali sono state illustrate le diverse e molteplici prospettive professionali, offerte delle Forze Armate.Esposti ai ragazzi presenti i bandi concorsuali in particolare per i volontari in ferma prefissata di 1 anno (VFP1), nonché le modalità per l'ammissione alle Accademie Militari e Scuole Allievi Marescialli.Per l'occasione è stato allestito anche un Infoteam per rispondere a tutte le domande degli studenti, mentre nell'ambito delle attività dell'Esercito, è stata approfondita la conoscenza del ruolo “dual” svolto soprattutto dai militari in Italia e all’estero.spiega il sindaco Giorgio Zinno".La giornata è iniziata con la cerimonia dell’alzabandiera, intonata dalla Fanfara dell’8° Reggimento Bersaglieri ed è stata moderata da Gabriele Blair.