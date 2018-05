Il Cuore Napoli Basket affonda a Piacenza

È un Cuore Napoli Basket arrendevole quello sceso in campo ieri sul parquet del PalaBanca di Piacenza per giocare gara 1 del primo turno dei playout per evitare la retrocessione in serie B.Napoli non è apparsa mai in partita, con gli avversari che sono riusciti sempre a prendere tiri comodi sia dalla lunga distanza (13/16 a metà terzo quarto) che sotto le plance concludendo spesso le azioni con una schiacciata sulla testa dei difensori napoletani.Lo scarto finale è stato di "soli" trentatré punti solo perché Piacenza non ha voluto infierire ulteriormente rischiando peraltro di innervosire la gara ma ha invece scelto di regalare spazio e minuti ai giovani.Non cerca alibi coach Bartocci in conferenza stampa:".Il Cuore Napoli Basket tornerà dunque in campo giovedì sera alle ore 21:00 per disputare gara 2 al PalaBarbuto.Davide Reati 24 (3/3, 6/7), Jonathan Arledge 17 (6/11, 1/1), Tommaso Oxilia 15 (4/7, 0/1), Carlton Guyton 11 (1/4, 3/4), Giacomo Sanguinetti9 (0/1, 3/3), Ryan Amoroso 8 (3/5, 0/0), Matteo Formenti 8 (1/2, 2/3), Luca Infante 4 (2/3, 0/1), Umberto Livelli 3 (0/0, 1/1), Modou Diouf 0 (0/0, 0/0), Babacar Seye 0 (0/0, 0/0), Marco Passera 0 (0/0, 0/0)11 / 1331 6 + 25 (Davide Reati, Tommaso Oxilia 6)28 (Giacomo Sanguinetti 8)Elston howard Turner jr 20 (6/12, 2/3), Bruno Mascolo 14 (4/6, 0/5), Nikolay Vangelov 8 (4/6, 0/0), Alessio Ronconi 7 (0/0, 2/2), Mattia Mastroianni 6 (3/4, 0/3), Jermaine Thomas 6 (3/6, 0/4), Guglielmo Caruso 5 (2/6, 0/0), Antonio Gallo 0 (0/0, 0/1), Massimiliano Bordi 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Malfettone 0 (0/0, 0/0)10 / 1321 5 + 16 (Nikolay Vangelov 5)9 (Jermaine Thomas 4)