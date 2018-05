Loro 1, di Paolo Sorrentino

di Giovanna D'Arbitrio

Il 24 aprile è apparsa sugli schermi italiani la prima parte di, il film di, mentre la seconda arriverà il 10 maggio durante il Festival di Cannes che non ha ancora dato il consenso alla sua partecipazione.Il film inizia con l’immagine di una pecora davanti a un enorme televisore, ipnotizzata da quiz e spot, pubblicitari, la quale stramazza al suolo stecchita quando il televisore si spegne. La storia prosegue con i traffici di uno squallido ministro-poeta () e gli intrallazzi del pugliese Sergio Morra (che con un numero impressionante di escort cerca di entrare nella corte berlusconiana per ampliare i suoi loschi affari.In effetti, come lo stesso Sorrentino ha affermato, Loro, sono i cortigiani del potente leader, uomini affamati di denaro e numerose ragazze pronte a prostituirsi. Se si aggiunge un apostrofo asi trasforma in, cioé il miraggio di ricchezza e potere perseguito dal clan.nel film appare solo in un secondo momento, mascherato da odalisca per far pace con sua moglie) nella villa in Sardegna. Cinico, ironico, ma anche romantico, interpreta canzoni con l’aiuto diche lo accompagna con la chitarra eche canta “Domenica Bestiale”, la canzone che segnò l’inizio dell’amore tra Veronica e LUI, come viene spesso chiamato dai personaggi del film.In un’intervista Sorrentino ha affermato che ha cercato di descrivere un personaggio molto complesso, soprattutto l’uomo, più che il politico,egli ha dettoSembra che Berlusconi fosse interessato positivamente al film, ma poi abbia cambiato idea ritenendolo offensivo. Veronica Lario, invece, si è incontrata con il regista che aveva già letto il suo libro “Tendenza Veronica”.Dal film viene fuori il ritratto di politici corrotti e di una parte di italiani che ne approfittano, intrallazzando tra affari poco puliti, droghe e escort, una casta decadente e priva di valori etici, simile a quella offerta nel filmAccanto ai già citati Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Fabrizio Bentivoglio, troviamo molti bravi attori, comee tanti altri.ha collaborato con Sorrentino per la sceneggiatura,per la fotografia,per il montaggio eper la colonna sonora che nelle opere del regista è sempre particolare.Siamo in attesa diper avere un quadro più completo di quest’opera del brillante regista napoletano che vinse l’Oscar nel 2014 con..