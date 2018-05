Botta e risposta

di Achille della Ragione

* * *

* * *

Achille della Ragione

L'uscita di una mia recensione sulla mostra Artemisia e i pittori del Conte, pubblicata da una ventina di riviste cartacee e telematiche, ha scatenato l'invidia dei cosiddetti addetti al settore, i quali mi hanno inviato un commento velenoso, che avevo deciso di lasciare senza risposta, ma l'incoraggiamento fornitomi dai tanti studiosi ed appassionati al settore, che mi hanno inviato mail di congratulazione, mi ha indotto a rispondere pubblicamente ai curatori della mostra, che premetto non ho ancora visitato, basandomi sul materiale fornitomi dagli stessi organizzatori dell'evento.Nel riportare il loro commento, invito il lettore preliminarmente a consultare la mia recensione, ricca di foto a colori, digitando il linkProf. Viviana Farina ha lasciato un nuovo commento sul suo post: "Una mostra da non perdere: Artemisia e i pittori del conte...":Postato da Prof. Viviana Farina in Achille della Ragione alle 16 aprile 2018 20:59Partiamo dall'incipit, dove vengo definito in maniera dispregiativa "signore", un titolo che all'estero è accettato volentieri, ma che in Italia è considerato poco meno di un'offesa.Avrebbero potuto chiamarmi dottore, in omaggio alle mie 4, tra lauree e specializzazioni, conseguite dopo 19 anni di corsi universitari.Oppure professore, avendo insegnato per alcuni anni all'università, anche se in una branca diversa dalla storia dell'arte.Avrebbero potuto utilizzare il titolo di maestro, anche se lo sono di scacchi, o infine mi avrebbero potuto appellare conte (di Laviano), anche se la nobiltà non va più di moda.E rimanendo agli appellativi definirmi "dilettante", dopo che ho pubblicato oltre 60 libri sulla pittura napoletana, alcuni giunti alla 3°- 4° edizione e tra il 1998 ed il 2001, opera in 10 tomi, che all'epoca aveva una tiratura di 10.000 copie per ogni fascicolo, risulta una vera e propria offesa.Entrando nel merito delle contestazioni: sottolineare che l'Anonimo caravaggesco (fig. 1), esposto in mostra, è stato attribuito da ben tre studiosi al pennello del Merisi è quanto meno risibile.Attribuire a Massimo Stanzione il Giacobbe contempla la tunica insanguinata di Giuseppe (fig. 11) è poco meno che un abbaglio.Il dipinto ha una lunga storia attributiva alle spalle da van Baburen, a De Bellis, fino ad Aniello Falcone, ma a mio parere deve rimanere nel limbo delle opere senza autore, alla pari degli autori senza opere, titolo suggestivo del mio saggio sull’argomento consultabile in rete digitando il linkPassando poi alla Crocefissione (fig. 8) del Maestro di Bovino, il collegamento con il Maestro dell’Annuncio ai pastori è di Giuseppe Porzio, massimo studioso dell’artista, al quale spetta anche il merito della scoperta dei documenti di archivio per cui oggi conosciamo la vera identità del mitico Maestro dell’Annuncio ai pastori.Io nella mia monografia sull’artista mi sono limitato a sottolineare che, il nome di Bartolomeo Passante, di cui non conosciamo dati anagrafici, non va confuso con Bartolomeo Bassante, di cui conosciamo data di nascita e di morte, incompatibili con il periodo di attività del maestro, che copre circa 30 anni, partendo dalla fine del secondo decennio del secolo.E credo di aver detto tutto.