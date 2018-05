Sfuma la speranza della rimonta

ma questo Napoli merita applausi

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 30.04.2018)

Il sogno è finito. È stato un bel sogno. Nessuno in questi sette anni della Juventus ha sfidato e innervosito la squadra bianconera come il terzo Napoli di Sarri. Ma si sa che l’Italia è un paese per vecchie. E la Vecchia Signora di Torino ci si trova bene.La Juve batte l’Inter a San Siro undici contro dieci. Il Napoli perde a Firenze dieci contro undici. Kalidou Koulibaly gigante a Torino, nano a Firenze. Dopo solo otto minuti, espulso.C’è una specie di nemesi nel fallo del senegalese su Simeone. È l’identico fallo di Benatia a Madrid su Lucas Vazquez. Mazzoleni, arbitro notoriamente sensibile, indica subito il calcio di rigore. Il Var lo smentisce. Il fallo di Koulibay è fuori area. Ma qui succede il peggio. Sarebbe stato meglio il rigore e solo il “giallo” per Koulibaly. Il Napoli sarebbe rimasto in undici. Amen.Aiutati che gli arbitri ti aiutano. La Juve vince a San Siro inseguita dal grido “ladri! ladri!”. Non paga dazio sui cartellini. Orsato evita ripetutamente il “rosso” a Pjanic dopo avere ridotto l’Inter in dieci per settanta minuti.Lo scudetto va a Torino. È stata una lunga sfida con quei 14 risultati iniziali (12 vittorie, 2 pareggi) del Napoli mentre la Juve stramazzava allo Stadium contro la Lazio e veniva poi bastonata a Genova dalla Sampdoria. A quel punto il Napoli in testa era davanti alla Juve di quattro punti.Così è nato il sogno, appena turbato dallo scontro diretto al San Paolo risolto da Higuain. Ma il girone d’andata è stato solo la grande bellezza del Napoli, la promessa di una grande stagione, il patto di Dimaro (scudetto) che sembrava possibile onorare.Bloccato dall’Inter, dal Chievo e dalla Fiorentina, il Napoli riusciva a concludere la prima parte del campionato un punto avanti alla Juve.Nel “ritorno” la squadra è calata. Pur uscendo fuori dalla coppe, denunciava una stanchezza visibile. Fisica? Mentale? Non si sa.Cominciava un campionato in cui non tanto il Napoli doveva vincere, sempre e comunque, ma doveva perdere la Juventus.Invece, Madama saltava un ostacolo dietro l’altro. Vinceva a Firenze, vinceva il derby con un gol di Alex Sandro, strapazzava il Milan soffrendo e rimediando.Le andava bene tutto. Soprattutto quel gol di Dybala al 93’ per vincere sul campo della Lazio. In quella stessa giornata, alla fine di una strana partita, il Napoli cedeva al San Paolo contro la Roma.Gli azzurri uscivano dal campo applauditi. Il sogno era ancora in piedi. Perché il Napoli manteneva un punto di vantaggio sulla Juventus.Però c’era l’usura sempre più marcata dei titolarissimi. Callejon scompariva di scena, Mertens perdeva lo scatto. La grande bellezza si offuscava. Ma il Napoli guadagnava un tenuta difensiva di gran livello. Bastava per andare avanti.Campionato in altalena con la Juve al sorpasso quando il Napoli pareggiava sul campo dell’Inter. La difesa teneva bene, ma l‘attacco non era più esplosivo. Anche la Juve arrancava. E s’andava verso la primavera ricca di molte sorprese.Aprile indimenticabile. La Juventus estromessa in malo modo a Madrid dalla Champions. Atteso un contraccolpo a favore del Napoli. E, infatti, la Juve batteva la Sampdoria a prima botta, ma restava inchiodata a Crotone dalla rovesciata di Simy.Squillava il corno d’Africa. Se il nigeriano Simy costringeva la Juve al pareggio, il senegalese Koulibaly la batteva a Torino con un memorabile colpo di testa.Eravamo al rush finale a quattro giornate dallo scudetto. Il Napoli, un solo punto dietro la Juve, mordeva le caviglie bianconere.Il sogno diventava grande, accompagnato dalla gran folla festante dei tifosi azzurri alla partenza della squadra per Torino e all’arrivo con la vittoria all’ultimo minuto che metteva in gioco tutto.Ma, ieri, il sogno è tornato nel cassetto. L’espulsione quasi immediata di Koulibaly stralunava la formazione di Sarri con Callejon e Insigne esterni sulla linea mediana di difesa, Hamsik a far legna a centrocampo, Mertens isolato e smarrito nel cuore della difesa viola.Ha tentato Allan con grande coraggio, foga, entusiasmo a tenere in piedi il Napoli. Un solo leone non poteva bastare contro la superiorità numerica della Fiorentina.Il Napoli ha cercato di raddrizzarsi nella ripresa, ma alla fine ha ceduto ai tre gol di Simeone. Senza poter fare il suo gioco, bersagliato dai viola, costretto a fare una partita contro la sua natura di squadra che impone il possesso, il Napoli si è sciolto.Appena un tiro nella porta di Sportiello, ventisei le conclusioni della squadra di Pioli (dieci nello specchio della porta di Reina), possesso-palla inevitabilmente ceduto con un uomo in meno.Ma non è stupido e neanche consolatorio dire che il Napoli merita un applauso che non dovrà mancare nella prossima gara al San Paolo.Perché è stato un bel Napoli e lo scudetto è roba da ricchi. È sempre stato così. Vietato perdere l’allegria dei bei giorni e della splendida serata di Torino.Il Napoli ha onorato il calcio e il campionato.Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly (8’ espulso), Mario Rui; Alan, Jorginho (10’ Tonelli), Hamsik (58’ Zielinski); Callejon, Mertens (58’ Milik), Insigne.Sportiello; Laurini (63’ Gaspar), Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Badelj (83’ Cristoforo), Veretout; Saponara (75’ Eysseric); Chiesa, Simeone.Mazzoleni (Bergamo).RETI: 34’, 63’, 93’ Simeone.Roma-Chievo 4-1, Inter-Juventus 2-3, Crotone-Sassuolo 4-1, Verona-Spal 1-3, Benevento-Udinese 3-3, Bologna-Milan 1-2, Atalanta-Genoa 3-1, Sampdoria-Cagliari 4-1, Fiorentina-Napoli 3-0, Torino-Lazio 0-1.Juventus 88; Napoli 84; Roma e Lazio 70; Inter 66; Atalanta 58; Milan 57; Sampdoria e Fiorentina 54; Torino 47; Genoa 41; Bologna 39; Sassuolo 37; Udinese e Crotone 34; Cagliari 33; Spal 32; Chievo 31; Verona 25; Benevento 18.Milan-Verona, Juventus-Bologna.Udinese-Inter, Chievo-Crotone, Genoa-Fiorentina, Lazio-Atalanta, Napoli-Torino, Spal-Benevento, Sassuolo-Sampdoria, Cagliari