Nervosismo a Vinovo

di Mimmo Carratelli

Volano fruttini a Vinovo, la Silicon Valley bianconera. Il vecchio balilla Buffon, urlando “”, la comincio io, lancia un sasso contro l’arrendevolezza dei compagni. Il grande demiurgo di Carrara è l’uomo dei momenti difficili, dei richiami patriottici, di ci vogliono destabilizzare e ci calunniano.Impone una immediata unità d’intenti, la ferocia dei tempi migliori e la brutalità sportiva perduta. Medhi Benatia chiede perdono. Al bambino Dybala scappa una lacrima. Douglas Costa gira su se stesso come una trottola, il suo segnale d’avere capito. Higuain trattiene la pancia, Chiellini si tiene un ginocchio, Pjanic recita sotto voce io vorrei, non vorrei, ma sei vuoi.Khedira funesta che infiniti lutti addusse acconsente ya, ya, yammo. Marchisio, di quelli che non vivono a testa bassa e il finale lo decidiamo noi, alza la testa. È uno spogliatoio di uomini veri.Fuori, un uomo si aggira pensieroso, indagato per oltraggio a pubblico ufficiale in via Cavour a Torino e oltraggio al gioco del calcio all’Allianz Arena. Improvvisamente ha perso l’aplomb e l’ironia, improvvisamente gli è andato via il “sorrisino di superiorità”, improvvisamente vincere non è importante è l’unica cosa che contava.È Max Allegri, ferito da un nigeriano a Crotone e abbattuto da un senegalese all’Allianz. Legge amaramente la mia Africa.Un uomo luci e Ambra. Ieri un mirabile furbetto, oggi un dantesco Filippo Argenti, un livornese spirito bizzarro che in sé medesmo si volve co’ denti. C’è chi dice che chi semina pareggi raccoglie tempeste. E Max, la bocca lunga e sottile, le labbra del disprezzo perenne, la lingua fatta a coltello, si sfoga.Basta. Ai ragazzi non si deve dire niente. Mi fate perdere la pazienza. Noi giochiamo 57 partite l’anno. Gli altri smettono a dicembre. Escono dalla Coppa, escono dalla Champions, escono dappertutto, vanno al mare, si fanno i selfie, mangiano la pizza, io non vado neanche al bar, loro fanno i triangoli, si issano sui trapezi, volano a tre metri da terra, colpiscono i palloni di testa, questo non è calcio, questo è il circo, signori.In realtà, come tutti sanno, la Juve ha giocato quest’anno 49 partite (34 in campionato, 4 in Coppa Italia, 10 in Champions, una Supercoppa), appena tre più del Napoli (34 in campionato, 2 in Coppa Italia, 8 in Champions, 2 in Europa League: totale 46).Cinquantasette nella smorfia è ‘o scartellato. Cose da gobbi.