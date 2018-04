Quegli stranieri diventati napoletani

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 25.04.2018)

Il Napoli non è la squadra di una città, è la squadra di un popolo.L’ha detto Sarri nella suggestione della trasferta di Torino, diecimila all’aeroporto alla partenza degli azzurri, quindicimila a Capodichino e il resto della città in festa sul lungomare al ritorno. È una cosa inspiegabile a chi non ha vissuto questi momenti, ha aggiunto il tecnico. E ha concluso: “”.Noi delle felicità pallonare dell’altro secolo, con i “centomila cuori” per Sivori e Altafini e i trentamila a Roma e a Torino col Napoli di Vinicio, eravamo dei pazzarielli ammuinatori.Schizzando al proscenio del calcio nazionale, dopo anni di delusioni e retrocessioni, eravamo dei rivoluzionari sentimentali, romantici invasori del Palazzo, ribelli felici al potere in area di rigore delle squadre di Milano e Torino.Ripuliti, poi, con famiglie al seguito e parrucche ricciolute, per non perderci una “” di Diego conquistando il premio del fair-play, i tifosi più corretti del mondo col sorriso di uno scudetto, poi due.Finalmente una vittoria totale, vissuta con allegria, senza alterigia, un trionfo dell’anima, una canzone più che un inno, una appagamento gioioso senza l’arroganza di chi vince. Volammo su nuvole azzurre.Un grande passo avanti se vogliamo ricordare le frenesie, la passione sanguigna, i dolori e i disastri dei tempi del Vomero con la guerra ancora addosso e un odio viscerale per l’uomo in nero col fischietto, eterno giudice parziale e prevenuto nei nostri confronti com’era nel pensiero di tutti, prigionieri di una eterna frustrazione e di una persecuzione fortemente immaginata.Degli anni andati non è scomparso solo il folclore, si sono perdute anche le burle, l’irrisione e l’ironia degli striscioni e dei cori, il sangue non ribolle più, la passione calcistica è più di cuore che di pancia.Il Napoli che vince non è più il riscatto di una città sofferente. Non c’è più il sentimento di rivalsa contro il potere economico che rendeva più forti le squadre dell’Italia del Nord. Il tifo azzurro, oggi, è un’altra cosa.Ripulito dalle scorie del vittimismo passato, addolcito dal passaggio dell’angelo argentino, accarezzato dalla costante presenza sulla scena europea, è un’emozione viva ma non smodata, una felicità senza rivalse, una gioia forte ma semplice.Il tifo azzurro si è ringiovanito. Le vecchie generazioni dell’Ascarelli vanno scomparendo, quelle del Vomero sono trattenute dagli acciacchi, i seguaci di Gennarmando vivono di nostalgia.Ed ecco il paradosso. Nella città delle baby-gang, dei baretti rissosi, del lungomare liberato ai colpi di pistola, della metropolitana sfregiata dai nuovi ragazzi di vita, il popolo giovane che si appassiona e sostiene il Napoli non è irruente, litigioso, prevaricatore, prepotente.È un popolo che al pallone non chiede riscatti, affrancamenti, rivincite, liberazioni e visibilità. È un popolo che sogna, come il popolo napoletano delle canzoni. È un popolo che ha applaudito il Napoli battuto al San Paolo dalla Roma quando tutto sembrò perduto ed è probabile che da quella testimonianza di affetto hanno preso forza gli azzurri vincendo stanchezza e delusione.L’Italia ci guarda e stupisce. Una notte di baldoria per la vittoria a Torino senza neanche un incidente, una smargiassata, un coltello, una sirena della polizia, una sbornia devastante. E, il giorno dopo, una città tranquilla, al suo posto.Ci deridono per una vittoria che non significa la vittoria totale, quanta esagerazione, dicono, ma devono trattenere i soliti giudizi sommari, le solite accuse, le valutazioni superficiali e stereotipate. Perché non è successo niente.Ci saranno rimasti male, mentre non capiscono o invidiano la nostra felicità di una notte, fine a se stessa, uno sfogo di cuore, un moto dell’anima.È cambiato il mondo, si capisce. È cambiata Napoli. È cambiato il tifo che ora naviga più sui social che all’aria aperta. Sono cambiati i giocatori. Nel bel tempo che fu, erano amici tra noi. Adesso, irraggiungibili e irreggimentati nelle regole della comunicazione. Forse, addirittura timidi in un ambiente che frastorna tra il danaro che corre e l’occhio continuo delle telecamere.Ai tempi del pallone di cuoio e poco oltre, i giocatori che giungevano a Napoli erano contadini mancati del Veneto, manovalanza friulana sottrattasi alle fabbriche, campioni che aveva già dato, tutti ragazzi semplici che spalancavano gli occhi al mare di Napoli.Abitavano le case panoramiche di Posillipo e “” diventava il loro. Incantati dalla bellezza del golfo, se la portano ancora dentro a sentirli per telefono. Hanno voci commosse del loro soggiorno tra noi. Rudy Krol torna a Napoli quando può.Sono diversi i giocatori di oggi. Certo, la bellezza di Napoli li incanta. Koulibaly abita nella villa dalla facciata rosa sul mare di Posillipo dove abitava Sivori. Reina da via Petrarca si gode Capri all’orizzonte. Mertens ha casa nel Palazzo Donn’Anna.Ma sono giocatori che vanno oltre l’incantesimo dei luoghi. Quelli di una volta si fermavano al panorama. Questi vogliono conoscere e capire la città unica, sorprendente, chimerica e misteriosa. È anche vero che questi sono tutti stranieri con una cultura sicuramente diversa e tante curiosità.Ma Mertens che porta le pizze ai clochard di Piazza Garibaldi e va al Pausilipon per tenere compagnia alla piccola Aurora, Reina con la Fondazione “” in favore dell’onlus “”, Hamsik che interviene per la costruzione di una scuola elementare a Banska Bystrica, la sua città, Koulibaly che aiuta la Federcalcio senegalese in difficoltà economiche e, ancora, gli azzurri concretamente presenti alle cene di beneficienza, sono calciatori di un mondo nuovo, di un pallone che esso stesso è cambiato, più leggero e volatile.Giocatori che vanno per trattorie ai Quartieri Spagnoli e alla Sanità, e non nei ristoranti più rinomati, per gustare gli odori, i sapori, la gente della Napoli più spontanea e popolare.In questo senso, il mondo del pallone, a Napoli, ha avuto una profonda evoluzione. Oggi una vittoria non è più esplosione di rabbia, vendetta, riscossa. È un sogno che accompagna un popolo vivo, ma non più ribelle.” ha detto Sarri.