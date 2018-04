«Grazie Kalidou, dopo 43 anni

hai vendicato i miei ragazzi»

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 24.04.2018)

Per la vittoria di Torino, a Napoli ride anche un leone. Incredibile. Il leone abita in via Manzoni, casa panoramica e vista sul San Paolo. Il leone, naturalmente, è Luis Vinicio.Ma come? Stai ridendo?Non ti sembra di esagerare?Sei diventato un ultrà.Ma è una cosa di più di quarant’anni fa!Addirittura.Leone, adesso fai il melodrammatico.La Juve e quel gol di Altafini ti avevano prodotto un travaso di bile?Mostruoso, Luis!Flora, la leonessa. Ti ha salvato anche la vita.Una cura da cavallo più che da leone.Non te ne sei andato e ora ti godi questa vittoria del Napoli a Torino.Ma come andò quel gol di core ‘ngrato?Dominando, va bene, ma la Juve colpì la traversa sulla punizione dal limite di Capello.E, invece, alla fine ballò la Juve.Rimaneste secondi.Poi ti gonfiasti.Ma è tempo di scherzi, guarda che scherzo magnifico ha fatto il Napoli alla Juve.Ma tu ce l’hai con la Juventus?Allora ce l’hai con la Juve.Luis dice sempre così, mettendosi la testa fra le mani, quando sta per raccontare le cose segrete del pallone.Sono cose che non si possono scrivere.Il leone si arruffa come fa quando la rabbia gli sale sulla criniera che ora non ha più. Si arruffa, indurisce il viso, spalanca gli occhi, agita le mani. Insomma, sta per sbottare, ma si trattiene.Ma la Juve che cosa avrà fatto mai al leone di via Manzoni?interviene donna Flora.