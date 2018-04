Da Jeppson a Callejon, i bomber

che hanno spaventato la signora

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 21.04.2018)

Prima di Crotone, l’allungo dei bianconeri aveva smorzato la suspense per Juve-Napoli che sarebbe potuta essere la partita-scudetto, la terza volta in cui il Napoli avrebbe conteso il campionato ai bianconeri nella partita di Torino. Ma il mercoledì di campionato ha cambiato la scena. Il Napoli ha accorciato le distanze dalla Juve: da -6 a -4. Ora la partitissima di Torino sarà un appuntamento di fuoco.All’ottava giornata, il Napoli aveva il massimo vantaggio sulla Juve (+5) battuta in casa dalla Lazio. Alla tredicesima giornata, con la Juve sconfitta a Genova dalla Sampdoria, il vantaggio degli azzurri era di +4. Alla fine del girone d’andata, un solo punto sui bianconeri, vantaggio minimo conservato sino alla ventisettesima giornata. Poi l’allungo della Juve col Napoli bloccato dalla sconfitta interna con la Roma e i tre pareggi esterni con Inter, Sassuolo e Milan. Ma, mercoledì sera, la Juve frena (1-1 a Crotone), il Napoli vola (4-2 all’Udinese). Il vantaggio dei bianconeri si riduce a 4 punti. È il momento di osare.Buffon ha giocato 17 volte in serie A contro il Napoli rimanendo imbattuto sette volte (sei a Torino, una a Napoli). Solo sei azzurri hanno battuto Buffon a Torino: Hamsik (doppietta), Datolo, Maggio, Lucarelli, David Lopez, Callejon (un gol). Quest’anno, Buffon ha giocato 17 partite (Szczesny 16). A Torino è rimasto imbattuto in sei gare su otto incassando solo tre gol: da Bonucci (Milan) e Immobile (Lazio, un gol e un rigore).Callejon è l’ultimo azzurro ad avere segnato a Torino (1-2 nel campionato scorso). Lo spagnolo ha segnato alla Juve anche al San Paolo nel 2-0 in tandem con Mertens di quattro anni fa.Da sette campionati, compreso quello in corsa, la Juventus vanta la migliore difesa. Quest’anno non ha preso gol in 21 partite (12 in casa, 9 fuori). In 16 partite casalinghe, ha subito solo 5 reti (3 da Buffon, 2 da Szczesny) e tre difensori sono andati in gol: Benatia due volte, De Sciglio e Howedes una. Giorgio Chiellini ha segnato 22 gol in dodici stagioni.Numerosi i trasferimenti dalla Juve al Napoli e viceversa. Il primo juventino che arrivò al Napoli è stato Antonio Vojak di Pola nel 1929 ed è il massimo cannoniere del Napoli in serie A con 102 gol (Hamsik è giunto a 99 reti). L’albanese Riza Lustha arrivò nel 1945. Omar Sivori nel 1965 dopo otto campionati nella Juve (quattro nel Napoli). Nel 1993 anche Di Canio arrivò dalla Juve. Massimo Mauro che giunse nel 1989 concluse la carriera nel Napoli (4 campionati e uno scudetto) dopo quattro stagioni nella Juventus. Dal Napoli alla Juventus: Zoff, Altafini, Ciro Ferrara, Quagliarella, Higuain.Il Napoli affronta la trasferta di Torino senza avere subito sconfitte da 29 partite fuori casa (23 vittorie, 6 pareggi). Proprio a Torino, contro la Juventus, risale l’ultima partita persa fuori dal Napoli (29 ottobre 2016, gol di Bonucci 50’, Callejon 54’ e Higuain 70’).Sono 65 i gol segnati dal Napoli nelle 71 partite giocate a Torino. In testa con 4 gol Jeppson (una doppietta) e Careca (una tripletta). Con due gol Hamsik, Mihalic, Buscaglia, Vojak, Di Giacomo e Altafini. Nelle ultime dieci partite, ecco i cannonieri della Juve contro il Napoli: 2 gol Pogba e Bonucci; 1 gol Iaquinta, Marchisio, Trezeguet, Giovinco, Chiellini, Matri, Vidal, Quagliarella, Caceres, Llorente, Pirlo, Pereyra, Sturaro, Pepe su rigore, Zaza, Higuain.Marek Hamsik è l’azzurro in attività che ha segnato più gol alla Juventus (sei, 4 al San Paolo e 2 a Torino). 2-1 con Lavezzi nel 2008; la doppietta nel 3-2 a Torino del 2009; 3-1 al San Paolo segnando il primo gol, poi reti di Quagliarella e Lavezzi nel 2010; primo gol e poi doppietta di Pandev nel 3-3 del 2011; l’anno scorso la rete dell’1-1 dopo il gol di Khedira.Stadio San Paolo, 9 gennaio 1977. La Juve vince 2-0 (Boninsegna 69’, Scirea 75’). All’80’ Massa segna di mano su corner di Chiarugi e l’arbitro fiorentino Menicucci annulla. Una bottiglietta lanciata dai distinti colpisce alla testa il guardalinee Binzagi. Il match si conclude con una invasione di campo. Nel suo rapporto, Menicucci scrive di avere considerato chiusa la partita al momento del lancio della bottiglietta al guardalinee e il giudice sportivo assegna la vittoria a tavolino (2-0) alla Juve.Dybala, la Joya, ha segnato sinora 21 gol, sei reti più di Higuain, solo otto a Torino, tredici fuori casa. Non ha mai segnato al Napoli, neanche nelle tre partite col Palermo.Faticosa ripresa dei campionati dopo la guerra. Due gironi, uno settentrionale e uno centro-meridionale, con qualificazione al girone di finale delle prime quattro squadre per girone (Torino, Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma, Pro Livorno, Bari nell’ordine della classifica conclusiva). Il 9 giugno 1946, il Napoli rimedia una memorabile batosta a Torino, travolto 6-0 dalla Juventus con doppietta di Piola e gol di Magni, Coscia, Borel e Locatelli. La formazione azzurra di quel tonfo: Sentimenti II; Pretto, Berra; Rosi, Andreolo, Pastore; Busani, Di Costanzo, Gallanti, Verrina, Barbieri.Squadra di lottatori la Juventus. Proverbiali la ferocia agonistica, la determinazione, la forza fisica nelle giocate, l’aggressività anche nei confronti dei direttori di gara. “Leoni feriti” ha detto Allegri dei suoi giocatori dopo l’eliminazione dalla Champions a Madrid. Tutt’altro il gioco del Napoli, la grande bellezza come s’è detto. Fioretto azzurro contro la spada bianconera. Il Napoli gioca di più la palla, la Juve la scaglia in profondità. Superiore il possesso-palla del Napoli 60,4% (55,8 per la Juve). In Napoli-Lazio 4-1 si sono contati 40 passaggi consecutivi del Napoli, compreso Reina, prima del tiro a giro fuori di Insigne.Nei sette anni di Maradona, due vittorie a Torino, due pareggi, tre sconfitte. 2-0 il primo anno, 1984-85, in gol Briaschi e Platini. L’anno successivo 1-1 (autogol di Favero per il Napoli, pari di Brio). Nell’anno del primo scudetto, 3-1 per gli azzurri (Laudrup 50’, Ferrario 73’, Giordano 74’, Volpecina 90’). L’anno dopo 3-1 per la Juve (Cabrini, Rush, De Agostini, Careca). Quindi largo successo del Napoli (5-3 con tripletta di Careca, gol di Carnevale, rigore di Renica e, per la Juve, Galia, Zavarov e De Agostini su rigore). Pareggio per 1-1 nel campionato del secondo scudetto (1989-90) con gol di Maradona su rigore e Dossena. Nell’ultimo anno di Diego (1990-91) gol di Casiraghi per l’1-0 della Juventus.Sette vittorie del Napoli a Torino in 71 confronti (20 pareggi, 44 sconfitte). Le vittorie: 2-1 con Buscaglia e Vojak nel 1930; 3-1 con tripletta di Barbieri nel 1948; 1-0 con Jeppson nel 1956; 3-1 con Vinicio, Novelli e Di Giacomo nel 1957; 3-1 con Ferrario, Giordano, Volpecina nel 1986; 5-3 con tripletta di Careca e gol di Carnevale e Renica nel 1988; 3-2 con doppietta di Hamsik e gol di Datolo nel 2009.A Torino il Napoli ha giocato due volte per lo scudetto. Nel 1974-75, allenatore Vinicio, a sei giornate dalla fine la Juventus era avanti di due punti (34-32). Lo scontro diretto vide la vittoria della Juve per 2-1 (Causio 19’, Juliano 59’, Altafini 88’ l’ex definito core ‘ngrato) e segnò l’allungo dei bianconeri: Juventus 36, Napoli 32. La vittoria valeva due punti. Classifica finale: Juve 43, Napoli 41. Nel primo anno di Sarri (2015-2016), a quattordici giornate dalla fine Napoli in testa (56 punti) davanti alla Juve (54). L’1-0 di Zaza (88’) a Torino portò avanti la Juve (57 punti) col Napoli a una lunghezza. Il Napoli mollò. Punteggio finale: Juventus 91, Napoli 82.Gonzalo Higuain nei tre anni col Napoli 91 gol (71 in campionato); nei due anni con la Juventus 54 gol (39 in campionato). Nelle sei partite azzurre contro la Juventus un solo gol a Buffon nel 2-1 al San Paolo. Nelle tre partite in bianconero, due gol decisivi contro il Napoli: 2-1 a Torino nel primo anno da ex, rete al 70’, e 1-0 al San Paolo, in gol al 13’, partita giocata di venerdì (1 dicembre 2017).Quattro gol alla Juve in una sola partita li ha segnati Savoldi, match di Coppa Italia 1978, al San Paolo 5-0, il Napoli allenato da Gianni Di Marzio, la Juve di Trapattoni con Alessandrelli in porta e, fra i giocatori di spicco, Furino, Morini, Boninsegna, Virdis.Otto clamorose rimonte degli azzurri nella storia delle sfide tra Napoli e Juventus. Tre a Torino. 1947-48: tripletta di Barbieri dopo il vantaggio di Boniperti. 1986-87: i gol di Ferrario, Giordano e Volpecina dopo il gol di Laudrup. 2009-10: Juve in vantaggio con Trezeguet e Giovinco, sorpasso azzurro con la doppietta di Hamsik e un gol di Datolo.Inaugurato l’8 settembre 2011, la Juventus vi ha giocato 130 partite (110 vittorie, 16 pareggi, 4 sconfitte). Una fortezza inespugnata in quattro campionati (2011-12, 2013-14 nell’anno di tutte vittorie, 2014-15, 2016-17). Nel nuovo stadio bianconero, di proprietà del club, sono 293 i gol segnati dai bianconeri e 62 quelli subiti. L’Inter e la Sampdoria nel 2012-13, l’Udinese nel 2015-16 e la Lazio quest’anno sono le squadre che hanno vinto all’Allianz Stadium (41.418 posti, 29.300 abbonati). Il Napoli vi ha sempre perso: 3-0, 2-0, 3-0, 3-1, 1-0, 2-1.Nei 70 gol del Napoli, il tridente azzurro ne ha segnati quasi la metà: Mertens 17, Callejon 9, Insigne 8. Superiore il tridente della Juve: 41 gol sui 78 totali (Dybala 21, Higuain 15, Mandzukic 5).Alessandro Renica ha piazzato due colpi finali contro la Juventus. Clamoroso il gol del 3-0 al San Paolo al 119’ nel match di ritorno dei quarti della Coppa Uefa 1988-89, che poi il Napoli vinse, ribaltando lo 0-2 dell’andata. Il 20 novembre 1988, Renica aveva già segnato alla Juve all’85’ su rigore concludendo il 5-3 degli azzurri a Torino. Altri gol memorabili contro la Juve: Amadei al 90’ nel 3-2 al Vomero e Bertucco all’88’ nel 4-3 sempre al Vomero.Il vantaggio delle Juventus in panchina: Szczesny, Douglas Costa, Rugani, Asamoah, Howedes, De Sciglio, Sturaro, Bentancur, Bernardeschi, Cuadrado. Il Napoli: Sepe, Maggio, Chiriches, Tonelli, Milic, Diawara, Rog, Machach, Zielinski, Milik, Ounas, Leandrinho.Nelle ultime dieci partite a Torino, il Napoli ha incassato 20 gol dalla Juve, sei negli ultimi dieci minuti: Zaza 88’ (1-0), Pepe rigore 93’ (3-1), Pogba 82’ (2-0), Quagliarella 83’(3-0), Matri 83’ (2-2), Iaquinta 88’ (1-0).