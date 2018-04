“Youtubers”, un libro di C. Palazzini e L. Gialli

di Giovanna D'Arbitrio

Il 20 aprile 2018, alle ore 9,30, al Palazzo Mazzoni di Sabaudia, è stato presentato il libro “” (Ed. Paoline) die Lauraper iniziativa di, presidente dell’Associazione culturale no profitAl convegno intitolato, “”, hanno partecipato autorità locali, come il sindaco,, la psicologa e psicoterapeuta, le docenti dell’ Istituto Onnicomprensivo “G. Cesare” e dell’Istituto Comprensivo “O. Cencelli”,, le autrici e la giornalista e scrittrice,, moderatrice dell’incontro.In effetti, grazie all’impegno delle suddette docenti, la lettura diha offerto - come esse affermano- “”.Sulla copertina del libro si legge che”.Il capo ufficio stampa di ArteOltre, il giornalista, commentando il contenuto del libro ha definito la navigazione in Internet come una poderosa vetrina on line, una fonte inesauribile di intrattenimento, ispirazione ed informazione per quanti navigano in web.offre “”.Un libro da leggere per spunti innovativi offerti non solo ai più giovani, ma anche a genitori e insegnanti per approfondire un fenomeno complesso al quale, secondo le autrici, non serve dare etichette allarmanti o giudizi negativi a priori, poiché è più importante capire cercando di farlo con i protagonisti e tutti coloro che sono impegnati in un percorso educativo.Ci sembra giusto, infine, offrire alcune note biografiche sulle autrici:pedagogista e docente alla Pontificia Università Lateranense, è autrice e curatrice di saggi e articoli, tra cui Disagio sociale e periferie esistenziali, Distacchi: affrontare ed elaborare le perdite e gli eventi critici, Le relazioni che curano, Per la vita buona: teologia e scienze umane in dialogo, Oltre l’emergenza, educare ancora; Laura Gialli, giornalista del Tg2, negli ultimi anni si è particolarmente dedicata a temi di approfondimento sul mondo giovanile. È laureata in Scienze Politiche ed è autrice di numerosi dossier, tra come La Sindone , La particella di Dio, Il Quirinale, la casa degli italiani, I luoghi di Michelangelo, Verdi, un affare di cuore, Uomini e trincee, Figli del web, L’eredità di Madre Teresa.