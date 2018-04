Le assenze pesano troppo,

il Cuore Napoli Basket dura un quarto

di Mario Triggiani

Al Cuore Napoli Basket non riesce il solito miracolo di rimanere in partita fino all'ultimo minuto di gioco contro un'altra squadra di alta classifica.Nella gara valida per il ventinovesimo turno del campionato di Serie A2 la compagine partenopea ha infatti resistito solo dieci minuti contro l'Eurotrend Biella.Tra le fila degli azzurri erano assenti sia Guglielmo Caruso che Nikolay Vangelov, entrambi infortunati ma già sulla via del recupero della forma ottimale in vista dell'inizio dei playout del prossimo 29 aprile.La gara ha avuto ben poco da dire dal punto di vista dell'incertezza del risultato, con Biella capace di tenere sempre saldamente in mano il pallino del gioco e Napoli costretta ad inseguire gli avversari per l'intera durata della partita.Nota positiva per il Cuore Napoli Basket sono state le prestazioni dei giocatori Under, chiamati all'ennesima prova nella seconda categoria nazionale, che hanno dimostrato tanta voglia, tanta intensità ed anche alcune buone doti tecniche.Proprio sulle recenti prestazioni degli Under ha voluto dire la sua il presidente Ciro Ruggiero ai microfoni dei giornalisti a fine gara:".Il Cuore Napoli basket tornerà in campo domenica prossima a Reggio Calabria nell'ultima gara della stagione regolare, ininfluente per la classifica di entrambe le squadre.I playout, che per Napoli inizieranno domenica 29 aprile in trasferta, vedranno la squadra azzurra accoppiata nel primo turno con una tra Piacenza e Bergamo.Elston jr Turner 17 (4/14, 2/4), Alessio Ronconi 10 (5/7, 0/0), Bruno Mascolo 10 (3/8, 0/2), Jermaine Thomas 8 (1/5, 1/3), Mattia Mastroianni5 (1/3, 0/4), Antonio Gallo 4 (2/3, 0/0), Alessandro Puoti 3 (1/1, 0/0), Vincenzo Malfettone 3 (0/0, 1/2), Massimiliano Bordi 2 (0/0, 0/1), Simon Zollo 0 (0/1, 0/1), Guglielmo Caruso 0 (0/0, 0/0), Nikolay Vangelov 0 (0/0, 0/0)16 / 2124 6 + 18 (Bruno Mascolo, Alessandro Puoti 6)7 (Jermaine Thomas, Alessandro Puoti 2)Amedeo Tessitori 16 (7/9, 0/0), Jazzmarr Ferguson 14 (1/1, 4/8), Lorenzo Uglietti 11 (4/5, 1/2), Timothy jermaine Bowers 8 (1/6, 2/6), Albano Chiarastella 8 (4/6, 0/0), Luca Pollone 8 (2/4, 1/3), Carl Wheatle 8 (3/5, 0/1), Giorgio Sgobba 8 (4/7, 0/0), Luca Rattalino 6 (3/3, 0/0), Matteo Pollone 3 (1/1, 0/1), Andrea Ambrosetti 2 (1/1, 0/0)6 / 846 11 + 35 (Timothy jermaine Bowers 7)14 (Timothy jermaine Bowers 6)