The Silent Man, di Peter Landesman

di Giovanna D'Arbitrio

, del registaè tratto dal libro autobiografico “”, in cui) racconta il suo coinvolgimento nelle indagini sullo scandalointraprese da due giornalisti investigativi,indagini che causarono le dimissioni di Nixon.La storia inizia nel 1972 a Washington, quando Mark Felt, vicedirettore dell'FBI, apprende che il suo capo, J., è morto all’improvviso.Tutti si aspettano che Mark prenda il suo posto, ma resteranno delusi, in particolare sua moglie (): per intrighi politici, infatti, viene designatoLe elezioni sono vicine e il repubblicanosi batte per una riconferma alla presidenza, senza risparmiare colpi bassi agli avversari.Una pesante intrusione nella sede del partito democratico, desta i sospetti in Felt e i suoi collaboratori i quali vengono ostacolati nelle loro indagini dal nuovo capo che riceve ordini dalla Casa Bianca.Dopo 30 di servizio, per il bene della nazione Felt continua a combattere strenuamente contro qualsiasi ingerenza politica nello svolgimento delle indagini sul caso Watergate, in difesa dell’autonomia dell’FBI e della ricerca della verità.racconta Neeson".Un tempo giornalista divenuto poi sceneggiatore e regista, Landesman in questo film, oltre a parlare di scandali e intrighi politici, cerca di evidenziare le caratteristiche umane di Felt: uomo ligio al dovere e costretto a infrangere le regole nell’interesse degli USA, allo stesso tempo cerca di risolvere i gravi problemi della sua vita privata, tra i quali il dolore per la scomparsa di una figlia adolescente, scappata di casa.Alcuni hanno criticato Landsman, regista e sceneggiatore, per la mancanza di azione e l’abbondanza di dialoghi nel film, anche se in verità essi risultano efficaci nel mantenere desta l’attenzione dello spettatore. Interessante rilevare, inoltre, che tra i produttori c’è anche il grande Ridley Scott che in qualche modo forse avrà influenzato la sceneggiatura.Un film da vedere per il buon cast di attori, (tra i quali in ricordiamo Liam Neeson per la sua ottima interpretazione), per la fotografia dile musiche diEcco un’intervista a L. Neeson: