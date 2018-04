Il Cuore Napoli non è più retrocesso !

di Mario Triggiani

Alle 17:30 è arrivata da Roma la notizia più attesa dai tifosi partenopei. Il Tribunale Federale ha infatti inflitto la Viola Reggio Calabria trentaquattro punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nell'anno sportivo in corso.Sebbene per le motivazioni della decisione si dovrà aspettare ancora qualche giorno, sembra che il Tribunale non abbia accolto la ricostruzione della Viola che si riteneva parte lesa nella faccenda che aveva visto un intermediario bancario presentare una fideiussione falsa.Il proprietario della Viola Reggio Calabria Giovanni Cesare Muscolino è stato inibito per tre anni, mentre il presidente per uno.Il numero di punti di penalizzazione inflitti è quello necessario ad assicurarsi che la squadra calabrese fosse certamente all'ultima posizione nella classifica finale e di conseguenza retrocedesse nella categoria inferiore, la Serie B.La penalizzazione della Viola regala al Cuore Napoli Basket un'altra possibilità per conquistare la permanenza in quella Serie A2 che i campani avevano matematicamente perso lo scorso 25 marzo anche se già da tempo le speranze erano ridotte al lumicino.Invece ora la formazione partenopea è certa dell'accesso al primo turno di playout che la vedranno opposta con ogni probabilità a Bergamo. La serie sarà al meglio delle tre gare, che gli azzurri giocheranno il 29 aprile in trasferta, il giovedì successivo in casa al PalaBarbuto e l'eventuale bella la domenica successiva ancora in trasferta.In caso di vittoria nel primo turno il Cuore Napoli Basket sarebbe salvo, mentre in caso di sconfitta affronterebbe nel secondo turno la perdente dell'altro primo turno dei playout (con ogni probabilità Virtus Roma-Roseto con fattore campo a favore dei capitolini).Con uno spirito certamente più sereno il Cuore Napoli Basket tornerà in campo mercoledì sera nel recupero della gara interna contro Treviglio, che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 25 febbraio e fu rinviata a causa degli impegni con le qualificazioni delle nazionali di alcuni giocatori di ambo le squadre.