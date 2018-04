Il Cuore Napoli Basket lotta fino al supplementare

di Mario Triggiani

A giudicare dalle gare delle ultime settimane non si direbbe proprio che il Cuore Napoli Basket è già da tempo retrocesso nella serie inferiore. Anche ad Agrigento infatti la formazione partenopea ha dato filo da torcere alla compagine avversaria, seria candidata alla qualificazione ai playoff, costringendola a disputare un tempo supplementare prima di avere la meglio dei ragazzi di coach Bartocci.Napoli parte molto bene, portandosi subito avanti nel punteggio. Sul finire del primo quarto si ferma Guglielmo Caruso, riducendo ancora di più le rotazioni azzurre.Il Cuore Napoli Basket a questo punto soffre ovviamente a rimbalzo, concedendo agli avversari tantissimi secondi possessi e trovandosi anche sul -14.Proprio quando oramai la gara sembrava non avere più alcun coefficiente di competitività, viene fuori il cuore dei ragazzi in canotta azzurra che, trascinati da un Turner in versione monstre, ricuciono lo strappo riuscendo alla fine ad impattare il punteggio a meno di cinque secondi dal termine della gara.Nell'overtime Napoli è però costretta ad arrendersi a causa di un antisportivo fischiato a Ronconi ed al quinto fallo di Vangelov che lascia il solo Mastroianni come unico lungo disponibile tra le fila azzurre.Se il parquet ha già da tempo emesso il suo verdetto condannando il Cuore Napoli basket alla retrocessione, è attesa per la serata di lunedì un'altra importantissima sentenza.Si tratta di quella del Tribunale Federale, chiamato a pronunciarsi sul caso della Viola Reggio Calabria deferita per responsabilità oggettiva in frode sportiva. L'udienza di discussione avrà inizio per le ore 14.00, dunque la sentenza è attesa in serata.Qualora il giudice dovesse accogliere la ricostruzione della Procura, probabile che Reggio Calabria subisca una penalizzazione abbastanza pesante da condannarla alla retrocessione ("ripescando" il Cuore Napoli Basket ai playout).Se, viceversa, il Tribunale dovesse reputare la società calabrese in buona fede accogliendo dunque la sua difesa, la penalizzazione sarebbe di gran lunga minore anche se non è nemmeno escluso che non ve ne sia alcuna.Consapevole già del suo destino, Napoli tornerà in campo mercoledì sera per il recupero dell'incontro contro Treviglio inizialmente previsto lo scorso 26 febbraio. La gara rappresenterà la prima di due partite casalinghe consecutive, con il Cuore che domenica prossima alle 18.00 ospiterà Biella al PalaBarbuto.Jalen Cannon 36 (17/25, 0/2), Simone Pepe 17 (1/4, 4/9), Giacomo Zilli 12 (5/9, 0/0), Pendarvis Williams 8 (2/5, 0/1), Lorenzo Ambrosin 8 (3/6, 0/6), Marco Evangelisti 4 (0/2, 1/6), Ruben Zugno 4 (2/2, 0/0), Tommaso Guariglia 4 (2/6, 0/0), Isacco Lovisotto 0 (0/1, 0/0), Giuseppe Cuffaro 0 (0/0, 0/0)14 / 1549 17 + 32 (Jalen Cannon 16)13 (Pendarvis Williams 4)Elston jr Turner 38 (8/14, 6/16), Bruno Mascolo 22 (5/10, 2/4), Mattia Mastroianni 10 (0/1, 2/3), Nikolay Vangelov 10 (3/5, 0/0), Jermaine Thomas 4 (2/3, 0/3), Guglielmo Caruso 2 (1/3, 0/0), Alessio Ronconi 0 (0/2, 0/2), Antonio Gallo 0 (0/0, 0/0), Simon Zollo 0 (0/0, 0/0), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0)18 / 2231 6 + 25 (Elston jr Turner 8)10 (Jermaine Thomas 4)