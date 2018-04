Quel thrilling alla Hitchcock

che fa impazzire Fuorigrotta

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 9.04.2018)

Aggrappati ad Alfred Hichcock. Tutti i suoi film al San Paolo in un pomeriggio allucinante di sole, errori, disperazione e sfinimenti. Nodo alla gola. Il labirinto della passione. Vinci per me. Io ti salverò. Intrigo internazionale per i gol tutti stranieri.Psyco entrando e uscendo dal tunnel di un incubo cominciato col rigore sbagliato da Mertens, passando per il vantaggio di Stepinski, giacendo infine esausti sulla rimonta azzurra con Milik e Diawara negli ultimi quattro minuti. Le parate di Sorrentino e ancora due pali come nel vortice degli Uccelli di Hitchcock, sbigottimento e paura, disperazione, orrore.Hitchcock, solo Hitchcock. Stavolta non c’entra Sarri. Non c’entrano gli schemi. Il Napoli ha vinto con le risorse del coraggio, dell’ardimento, della tenacia, dell’angoscia domata. Poco aveva prodotto il solito, esagerato possesso-palla (76 per cento) perché, senza ritmo e velocità, gli azzurri ballavano un valzer lento, ed era il valzer delle candele spente. Facce stanche, sogni al tramonto. Illusione e sconforto.La partita del Napoli moriva due volte. Sul dischetto di Mertens. Sulla “coltellata” di Stepinski. Addio monti sorgenti, speranze, ambizioni, sogni. Alle 16,29 il mondo crollava addosso agli azzurri. Reina battuto, Chievo in vantaggio.Ma attorno alle 17 le estreme risorse del Napoli producevano un sorpasso impensabile, l’ennesima rimonta, l’ottava, la più insensata, insperata, patita ed entusiasmante. Miracolosa per tenere il passo della Juventus. Perché il duello continua.Questo maledetto girone di ritorno ha appannato la bellezza e la brillantezza del Napoli. 29 punti gli azzurri (come l’anno scorso), 34 punti la Juventus (cinque più del campionato scorso). Placcato il Napoli dai pareggi con Sassuolo e Inter a Milano, schiacciato dalla sconfitta casalinga con la Roma, mentre la Juve ha fallito una sola partita (0-0 a Ferrara).Si è afflosciato per il Napoli il magnifico girone d’andata concluso con un punto di vantaggio sulla Juventus. Pure, è un Napoli che, rispetto allo scorso anno, ha conquistato 10 punti in più (la Juve 4). € un Napoli che, nonostante il calo, ha fatto meglio, è andato oltre le sue stesse risorse.È stato splendido il pubblico, ieri pomeriggio, al San Paolo. Quasi cinquantamila spettatori, sfiorando il pienone contro la Juve e contro l’Inter. Una passione che non tramonta mentre la squadra perde i suoi ritmi, le sue certezza, la sua grande bellezza.Un pubblico da Champions. San Paolo gremito. Un pubblico vicinissimo alla squadra come mai. Sofferente e paziente. Mai stizzito. Mai un mormorio di delusione mentre in campo sfiorivano le energie degli azzurri, si moltiplicavano le imprecisioni e la squadra bella giocava male, quasi una impotenza atletica, certamente un vuoto di tecnica.Nessun urlo di disapprovazione per il gol sbagliato subito da Callejon. Nessuna protesta, nessun fischio per il rigore sprecato da Mertens. Nessuna reazione avversa per il vantaggio del Chievo. Sotto, sotto, un filo di speranza che non potesse andare male sino in fondo.Una fiducia del cuore. E’ stata il propellente del gran finale degli azzurri. Come ha riconosciuto lo stesso Sarri, i quasi cinquantamila hanno “confezionato” la vittoria. Qualche fischio a Insigne, stizzito per alcune giocate mal riuscite, era sovrastato dagli applausi, dall’incoraggiamento costante. Si può dire che, ieri pomeriggio, ha vinto il San Paolo.Lo stadio pieno (contro il Chievo!) era già un attestato di fiducia, un bonus di affetto e sostegno. Durante la partita, il pubblico si è superato. È diventato il “dodicesimo uomo in campo” come suol dirsi, incoraggiato dalla scossa di Milik quando il polacco appariva al posto di Hamsik.È stato come se il Napoli riaccendesse le sue energie, destinato alla rimonta mai così complicata e conquistata in un finale spasmodico. È finita con Diawara steso sul prato dopo il gol-vittoria appena prima del fischio finale.Il duello continua. Anche la Juventus, come s’è visto a Benevento, ha le sue ruggini. Sono le scorie della Champions, della batosta subita contro il Real che ha messo a nudo i limiti della squadra bianconera, ne ha forse intaccato il morale e la sicurezza (leoni feriti, ha detto Allegri evitando di drammatizzare).Ma è una Juve che continua a vincere le partite italiane coi colpi di biliardo dei suoi protagonisti maggiori, Dybala su tutti, ma anche Higuain e Douglas Costa.Nel duello al vertice, il futuro presenta un ostacolo alto per il Napoli (domenica a San Siro contro il Milan), due per la Juventus, entrambi in trasferta (Inter e Roma che lottano per un posto Champions). Ma non si possono e non si devono fare calcoli.+ Già la settimana prossima sarà pienissima con tre turni di campionato, si gioca anche di mercoledì. Per il Napoli, un triplice salto mortale: Milan fuori, Udinese a Fuorigrotta, la sfida diretta di Torino con la Juventus.È il momento della verità. Se il Napoli saprà sorreggersi con le risorse degli ultimi dieci minuti contro il Chievo, il sogno continua. Il cuore oltre l’ostacolo. La tecnica e la bellezza non bastano più. È un finale da uomini veri.Reina; Hysaj, Tonelli, Koulibaly, Mario Rui; Allan (25’ st Zielinski), Diawara, Hamsik (18’ st Milik); Callejon, Mertens (50’ st Rog), Insigne.Sorrentino; Depaoli, Bani, Tomovic, Gobbi; Bastien, Rigoni, Radovanovic, Giaccherini (35’ st Leris); Meggiorini (7’ st Stepinski), Inglese.Manganiello (Pinerolo).73’ Stepinski, 89’ Milik, 93’ Diawara.Benevento-Juventus 2-4, Spal-Atalanta 1-1, Roma-Fiorentina 0-2, Sampdoria-Genoa 0-0, Torino-Inter 1-0, Napoli-Chievo 1-0, Crotone-Bologna 1-0, Verona-Cagliari 1-0, Udinese-Lazio 1-2, Milan-Sassuolo 1-1.RECUPERIAtalanta-Sampdoria 1-2, Genoa-Cagliari 2-1, Udinese-Fiorentina 0-2, Benevento-Verona 3-0, Chievo-Sassuolo 1-1, Torino-Crotone 4-1, Milan-Inter 0-0.Juventus 81; Napoli 77; Roma e Lazio 60; Inter 59; Milan 52; Fiorentina 50; Atalanta e Sampdoria 48; Torino 45; Genoa e Bologna 35; Udinese 33; Sassuolo 30; Cagliari e Chievo 29; Spal e Crotone 27; Verona 25; Benevento 13.Cagliari-Udinese, Genoa-Crotone, Chievo-Torino, Atalanta-InterFiorentina-Spal, Sassuolo-Benevento, Bologna-Verona, Juventus-Sampdoria, Milan-Napoli, Lazio-Roma.