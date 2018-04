Fabiana Martone, blues e crowdfunding

di Adriano Cisternino

Canterà e lancerà anche una campagna di crowdfunding per il suo prossimo disco di inediti già in gestazione dal titolo ””.Fabiana Martone, napoletana del Vomero, classe 1980, aspetto da liceale, sarà la protagonista del concerto in programma venerdì 6 aprile (ore 21) al Music Art, accompagnata da Marco Fiorenzano al piano, Luca Varavallo al contrabbasso e Raffaele Natale alla batteria.Un quartetto inedito (a parte qualche esperienza voce-piano) che promette un repertorio in prevalenza blueseggiante. Ma il jazz – si sa - è il regno dell'improvvisazione che nasce dal talento, dalla cultura personale e genera energie all'istante, che il pubblico recepisce sempre con entusiasmo.Jazz e non solo nella carriera di questa eclettica vocalist che ha già attraversato con successo vari generi musicali – dalle colonne sonore al teatro – ed è sempre alla ricerca di nuove esperienze artistiche.Un esempio? Il “”, disco del 2011 in cui Fabiana interpreta brani famosi tratti dalle colonne sonore dei film di James Bond accompagnata dall'Orchestra Ritmosinfonica Città di Verona.È stato il suo secondo album (dopo “” del 2008), prodotto da Velut Luna e, oltre ad ottenere gran successo fra gli appassionati del particolare genere, le ha procurato anche una serie di concerti accompagnata da grandi orchestre.Il terzo album, “”, è arrivato nel 2014 con il gruppo “” e la vede come cantante e compositrice in tandem con il pianista, polistrumentista e arrangiatore Lorenzo Campese.“En passant” va ricordato che la Martone è anche co-fondatrice del singolare quartetto “”, ovvero Brunella Selo, Elisabetta Serio, Annalisa Madonna e Fabiana Martone, quattro musiciste napoletane che dal 2016 hanno varato un progetto per mettere assieme le loro doti vocali, strumentali, compositive e di arrangiamenti.In arrivo sul palco del club della Torretta, insomma, un'artista cui non fa difetto uno spirito d'iniziativa ad ampio spettro. Purché ci sia musica.