Il Cuore Napoli Basket

deve arrendersi nel derby campano

di Mario Triggiani

Nella serata del Sabato Santo si è disputato al PalaBarbuto il derby campano tra il Cuore Napoli Basket e la Givova Scafati che ha visto prevalere i secondi grazie a due importantissimi rimbalzi catturati nei momenti cruciali dal giovane gialloblù Stephens.La prova dei ragazzi di coach Bartocci è stata incoraggiante, visto che i napoletani sono riusciti a portarsi in vantaggio nei minuti iniziali del match ed anche quando Scafati è andata avanti non si sono persi d'animo riuscendo a ricucire lo strappo fino al -3 prima di sbagliare con Thomas la tripla del pareggio e di vedere gli avversari fissare dalla lunetta il punteggio sul 77-70.Solita ottima prestazione di Bruno Mascolo, autore di 20 punti ed 11 rimbalzi oltre ai 10 falli subiti, che nelle ultime settimane si è trovato costretto a prendersi maggiori responsabilità in attacco e viaggia nelle ultime sette gare ad oltre diciannove punti segnati di media.Incoraggiante anche la prova di Nikolai Vangelov che trova punti e rimbalzi nei momenti più difficili della gara, mentre Turner dimostra ancora una volta di essere uno dei top player della categoria segnando punti difficili ed importantissimi per tutta la durata dell'incontro.Anche coach Bartocci è contento della prestazione dei suoi: "".Il prossimo 9 aprile, infatti, si terrà l'udienza di discussione davanti al Tribunale Federale della Viola Reggio Calabria, rea di aver presentato una fideiussione falsa per l'iscrizione al campionato e deferita per questo dalla Procura Federale per violazione dell'art.44 (responsabilità oggettiva in frode sportiva).Il regolamento prevede una possibile sanzione di uno o più punti in classifica, dunque qualora la penalizzazione facesse scalare i calabresi all'ultimo posto facendoli di fatto retrocedere in Serie B, il Cuore Napoli Basket disputerebbe i playout (affrontando con ogni probabilità Bergamo).La decisione del Tribunale dovrebbe comunque arrivare in tempi brevissimi in modo da consentire che il secondo grado di giudizio, davanti alla Corte d'Appello, possa chiudersi entro l'ultima giornata di campionato, prevista per il 22 aprile.Il prossimo appuntamento sportivo per il Cuore Napoli Basket è previsto per domenica prossima alle ore 18:00 al PalaMoncada di Agrigento dove gli azzurri scenderanno in campo per affrontare la formazione siciliana.Elston jr Turner 21 (5/10, 3/9), Bruno Mascolo 20 (7/10, 0/3), Nikolay Vangelov 12 (3/4, 0/0), Guglielmo Caruso 6 (3/8, 0/0), Mattia Mastroianni 5 (1/1, 1/4), Jermaine Thomas 3 (0/0, 1/4), Alessio Ronconi 3 (0/1, 1/1), Simon Zollo 0 (0/0, 0/0), Antonio Gallo 0 (0/0, 0/0), Antonio Crescenzi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Malfettone 0 (0/0, 0/0)14 / 1631 4 + 27 (Bruno Mascolo 11)15 (Bruno Mascolo 5)Marco Ammannato 19 (6/10, 0/3), Gabriele Romeo 15 (4/4, 2/2), Quinton Stephens 11 (4/7, 1/3), Marco Santiangeli 9 (2/5, 1/5), Andrew Lawrence 8 (3/6, 0/3), Gabriele Spizzichini 7 (2/4, 0/3), Stefano Spizzichini 4 (2/9, 0/0), Nicholas Crow 4 (2/3, 0/3), Emanuele Trapani 0 (0/0, 0/0), Andrea Esposito 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Pipitone 0 (0/0, 0/0)15 / 1835 9 + 26 (Quinton Stephens 10)10 (Andrew Lawrence, Gabriele Spizzichini 4)