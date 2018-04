Insigne non sa regalare gioie

al magnifico popolo azzurro

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 1.04.2018)

E Hamsik passò a Rui che passò a Milik che toccò a Callejon e che il ginocchio di Rogerio segnò.Ballata malinconica di Franco Battiato alla fiera dell’est per l’uno a uno del Napoli a Reggio Emilia. Un mezzo gol di Callejon con la complicità di Rogerio. A dieci minuti dalla fine e alla fine di tutti i sospiri, la tensione, gli errori e la maledizione di una mezza sera avversa.Proprio non ce la fa Sarri a battere il tabù, il cucù e il bubù sul campo del Sassuolo dove non riesce a vincere. C’è ancora questa maledetta macumba che perseguita Insigne su cui Consigli compie il miracolo del 39’ quando un pareggio anticipato avrebbe lanciato il Napoli.Il ragazzo che ha segnato a Wembley ripiomba nel buio della sfortuna al Mapei Stadium. A due passi dalla porta incoccia la gamba di Consigli.Volevamo raccontare una bella partita, il guanto di sfida alla Juve, fare pressione a Madama con una magnifica vittoria. Niente da fare. A Reggio Emilia il Napoli fa come la Juve a Ferrara. È stata una partita di sofferenza, di rincorsa, di errori, di patemi (Reina salva due gol negando il raddoppio al Sassuolo).Mettiamoci anche la traversa superiore sulla rovesciata di Milik.Maledetta primavera. Non era questa la squadra che ci aspettavamo dopo la sosta. Questo inutile possesso-palla (75 per cento) troppo corto, troppo lento, infine intercettato.E Insigne passò a Mertens che passò a Callejon che passò ad Allan che passò a Jorginho che Acerbi intercettò. Sfrangiata sul più bello la ragnatela azzurra.Continua però la sfida a distanza con la Juve, chi gioca prima, chi gioca dopo, chi si avvantaggia, chi soffre. Regolarità vorrebbe che Napoli e Juventus giocassero in contemporanea. Il Napoli gioca prima della Juve per l’undicesima volta in questo campionato (quindici volte la Juve ha giocato prima). Inutile polemizzare mentre divampa questa sfida unica in Europa, questo duello che una rivalità storica rende più acceso e crudele.La bellezza del Napoli che non è narcisismo, non è vanagloria, non è circo come dice Allegri si perde a Reggio Emilia contro una squadra di naufraghi che si aggrappano all’ultima zattera di salvataggio. E al Mapei Stadium ci sono novemila napoletani col cuore in tumulto che allungano il collo, allungano gli occhi, allungano le mani mentre gli azzurri invadono la metà campo emiliana e qui si perdono, perdono l’attimo fuggente, hanno il piede errante, mancano il tocco ficcante. Prova e riprova, il gioco “a memoria” del Napoli perde la memoria.Stiamo giocando dieci finali che son già diventate nove e diventeranno otto da domenica prossima in questa serie di manovre e speronamenti, a distanza e ravvicinati, fra la corazzata piemontese e il vascello vesuviano nell’alto mare della classifica senz’altri sfidanti.È il play-off dello scudetto come non si è più verificato dall’ultimo campionato, sei anni fa, che vide un duello al vertice, la Juventus di Conte allarmata dal Milan di Allegri, risoltosi a otto giornate dalla conclusione quando il Milan con Ibrahimovic si piantò inopinatamente in casa contro la Fiorentina di Delio Rossi consentendo il sorpasso-scudetto della Juve da -2 a +1 sui rossoneri, poi +4 sul traguardo dell’ultima giornata.Nei campionati successivi la Juventus ha messo un mare di punti tra sé e gli sfidanti da umiliare ogni concorrenza.Ora, più di tutti, ed esso solo, il Napoli a strappi, a tentoni, correndo, inciampando, s’è avvicinato allo squadrone sabaudo sfidandolo in un scontro filosofico di gioco, bellezza arrembante e vittoria senza bellezza, intrecci di battute pungenti, rimpalli di provocazioni e, sostanzialmente, confronto impari fra l’esercito bianconero di protagonisti numerosissimi e altezzosi e il manipolo azzurro di pochi e irriducibili guastatori.Il Napoli è addosso alla Juve attutendo i distacchi finali degli ultimi due anni (-9 e -5 nelle prime due stagioni di Sarri). Dopo la costruzione della squadra da parte di Benitez, proprio Sarri alla sua terza stagione ha scalato lo svantaggio aprendo a un sogno.Ma, a Reggio Emilia, il patto di Dimaro sullo scudetto contro la feroce resistenza della Juve a piegarsi tentenna, s’inceppa, vacilla. Mancano ventidue giorni alla sfida diretta di Torino, da tutti ritenuta decisiva, quando i cuori vesuviani batteranno all’unisono e il monolito bianconero dovrà rassicurare i suoi azionisti di non avere crepe da Champions.Novanta minuti che decideranno sulla bellezza e sul cinismo, sul coraggio e sulla forza, sul sogno e sulla fortuna.A Reggio Emilia il Napoli ha sprecato un bonus per azzannare la Juve. Esce dal campo e attende notizie dal Milan di Gattuso nella serata torinese in casa della Signora. Il duello, comunque, continua.Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan (83’ Diawara), Jorginho (64’ Milik), Zielinski; Callejon, Mertens (75’ Hamsik), Insigne.Consigli; Goldaniga, Acerbi, Peluso; Lirola, Mazzitelli (77’ Cassata), Sensi (85’ Magnanelli), Missiroli, Rogerio; Berardi (72’ Ragusa), Politano.Fabbri (Ravenna).22’ Politano, 80’ Callejon.Bologna-Roma 1-1, Atalanta-Udinese 2-0, Cagliari-Torino 0-4, Fiorentina-Crotone 2-0, Genoa-Spal 1-1, Inter-Verona 3-0, Lazio-Benevento 6-2, Sassuolo-Napoli 1-1, Chievo-Sampdoria 2-1, Juventus-Milan 3-1.Juventus 78; Napoli 74; Roma 60; Inter 58; Lazio 57; Milan 50; Atalanta 47; Fiorentina e Sampdoria 44; Torino 39; Bologna 35; Udinese 33; Genoa 31; Cagliari 29; Chievo e Sassuolo 28; Spal 26; Crotone 24; Verona 22; Benevento 10.*Inter, Milan, Atalanta, Sampdoria, Fiorentina, Torino, Udinese, Genoa, Cagliari, Sassuolo, Chievo, Crotone, Verona, Benevento una partita in meno.Benevento-Juventus, Roma-Fiorentina, Spal-Atalanta, Sampdoria-GenoaTorino-Inter, Crotone-Bologna, Verona-Cagliari, Napoli-Chievo, Udinese-Lazio, Milan-Sassuolo.