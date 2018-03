Scavi di Minturno, una volpe

mascotte del sito archeologico

di Antonio Cangiano

L’area archeologica degli scavi di Minturno, in provincia di Latina, da qualche mese attrae schiere di turisti e curiosi; non per un nuovo interessante reperto messo in mostra nell’antiquarium o per le scoperte di un nuovo scavo archeologico, bensì per l’insolita presenza di un bellissimo esemplare di Vulpes vulpes.Una volpe del tipo comune, infatti, forse attirata dalle condizioni di salubrità del luogo, ha scelto di “abitare” all’interno dell’area archeologica. Da subito stata adottata dai custodi diventando la mascotte del sito.“È vanitosa e si lascia tranquillamente fotografare dai turisti” – spiega Virgilia Ciufo, la custode che per prima si è accorta della presenza dell’animale negli scavi archeologici. La volpe, simpaticamente chiamata “Fox”, passa gran parte del tempo tra il teatro ed il foro in cerca di cibo, non disdegnando però i croccantini riservati alla piccola comunità di gatti, abituali presenze del sito.“L’ultima volpe che ha “abitato” negli scavi – conclude Virgilia - risale a una decina di anni fa, era femmina e partorì diversi cuccioli nei pressi delle terme dell’antica città”.Guarda il video