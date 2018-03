Deferita la Viola Reggio Calabria,

il Cuore Napoli Basket alla finestra

di Mario Triggiani

È arrivata nella tarda serata di ieri la decisione della Procura Federale di deferire la Viola Reggio Calabria al Tribunale Federale per il caso della fideiussione presentata ai fini dell'iscrizione al campionato ritenuta falsa.La società reggina si difende affermando la propria estraneità ai fatti, anzi ritenendosi parte lesa nella vicenda a causa di un comportamento illecito di un intermediario che si andrebbe dunque ad inserire in un contesto di assoluta buona fede della società.Qualora il Tribunale Federale dovesse accogliere tale ricostruzione difensiva la Viola Reggio Calabria potrebbe non subire alcuna conseguenza negativa dalla vicenda, che si concluderebbe con condanne solo nei confronti dei soggetti (a questo punto estranei ai quadri societari) rei della falsità della fideiussione.Discorso completamente opposto qualora l'organo giudicante dovesse ritenere sussistenti delle responsabilità dirette dei dirigenti oppure qualora dovesse punire comunque la società reggina per responsabilità oggettiva.Si aprirebbe, in questo caso, un ventaglio di ipotetiche sanzioni che vanno da una semplice sanzione, proporzionata ovviamente al grado di coinvolgimento nell'illecito ritenuto in capo alla Viola Reggio Calabria, alla retrocessione della squadra calabrese nel prossimo campionato di Serie B.Proprio quest'ultima ipotesi di condanna è quella che interesserebbe il Cuore Napoli Basket, che con la sconfitta di domenica scorsa a Rieti è adesso certo dell'ultimo posto in classifica che vorrebbe dire retrocessione diretta.In caso di retrocessione "a tavolino" della Viola Reggio Calabria, infatti, Napoli scalerebbe al quindicesimo posto in classifica con conseguente accesso ai playout per conquistare un'insperata salvezza.L'udienza di discussione è prevista davanti al Tribunale Federale per il prossimo 9 aprile alle ore 14:00. Il verdetto, vista la necessità di celerità nel definire la vicenda, è atteso in tempi brevissimi.La decisione del Tribunale sarà appellabile presso la Corte d'Appello, con l'augurio di tutti gli addetti ai lavori che il secondo grado di giudizio possa definirsi entro il 22 aprile, data dell'ultimo turno di campionato (che vedrebbe opposte proprio Reggio Calabria e Napoli) in modo da poter tutelare, almeno nella parte finale, la regolarità della stagione garantendo griglie playoff e playout certe e che non possano essere stravolte in seguito a nuove decisioni della Giustizia Sportiva.