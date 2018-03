Vivere

di Vincenzo Cicala

Da piccolo andavo in campagna con mio padre, avvocato ma contadino. Insieme camminavamo e godevamo di aria pulita, salubre, piena di profumi degli alberi.Godevamo il raccolto. Lo godevamo in parte già in primavera ed aveva buon sapore per tutti di casa. Le visite ai frutteti cominciavano con la primavera e accoglievano estimatori ed acquirenti anche dal Nord. Soprattutto da Lombardia ed Emilia Romagna.Oggi mi è più difficile godere profumo e purezza da prodotti genuini e salutari.Ciascuno ha costruito delle attrezzature e manufatti poi divenuti abitazioni, villette, con sversamenti illegali tutti tesi alla più sfacciata speculazione.Oggi suolo e sottosuolo sono invasi da scarti di prodotti chimici nocivi. Traggono nutrimento dalla profondità del suolo erbe, piante ed acqua non imbottigliata di cui ci si abbevera.È stata opera dannosa, contraria all'interesse del paese, dovuta alla meschinità di imprenditori ed alla malavita che hanno badato esclusivamente ai propri affari, senza alcun rispetto per la salute pubblica.Un malanno può verificarsi in ogni età. Può apparire alla nascita, in gioventù o nella maturità. Può capitare un malessere anche alla giovane mamma.Con la nascita vien fuori la sofferenza. Si incontrano e si incrociano pericoli e malattie durante tutta la vita. Il singolo malessere spontaneo può essere vinto o durare per sempre. Riusciremo a vivere anche se può capitare una maniera diversa.Potrebbe essere utile l'idea di un centro di servizi sociali promosso da un imprenditore capace ed intelligente.Vi è da rilanciare la rifondazione del paese impegnando capitali e manodopera, per risanare e ricostruire.Alla fine vi sarà ricchezza, sicurezza, cultura, civiltà.