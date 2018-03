Immobile non coglie l’attimo

Rugani ingenuo e disattento

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 28.03.2018)

6

5,5

5

5

5

5

6

5,5

5

5,5

7

5

5

s.v

6

Dopo il tango con casquè finale contro l’Argentina, ecco il boogie-woogie imposto da un’Inghilterra più focosa che gli azzurri tengono in scacco nei primi venti minuti e aggrediscono nel finale raggiungendo il pareggio col rigore di Insigne.Wembley esaurito (84mila spettatori), Di Biagio esaurito. La fine del suo mandato non giustifica i mezzi della Federcalcio.– Stabiat mater. Il portiere redentore libera la nazionale dalla schiavitù di Buffon. L’altezza di 1,96, l’apertura alare di due metri e i piedi numero 48 lo fanno paragonare al Cristo del Corcovado. Salva con un ginocchio su Vardy, poi niente da fare sulla fucilata del centravanti del Leicester. Un paio di parate facili.– Con questo nome da agricoltore di mare relega Florenzi in panchina per scavare solchi sulla fascia destra dove nel primo tempo va a tutto gas Sterling Moss. Nella ripresa Young lo mette in difficoltà (too Young), ma riesce a cavarsela soffrendo.– Riserva nella Juventus titolare in nazionale. Il ragazzo gioca come un veterano fino all'ingenuità sulla punizione del gol inglese battuta con lui disattento.– Ucci, ucci, siamo agli sgoccioli con Bonucci. C’è Romagnoli all’orizzonte. Sulla furba punizione veloce degli inglesi, bruciato da Vardy sull’1-0 (Vardy e ladri). Salva nella ripresa su Young, ma la difesa azzurra balla. Fa il regista con continui lanci non sempre precisi.– C’è Trippier per gatti e per De Sciglio. L’esterno inglese è in continua proiezione offensiva. Poi gli tocca Lallana che è meglio della seta.– Un tiro alto nel primo tempo. Più che al match, partecipa alla trasmissione chi l’ha visto.– Si calpestava i piedi con Verratti, incrocia i piedi senza Verratti. Bonucci gli ruba la regìa con continui lanci saltando il centrocampo. Entra in gara verso la fine del primo tempo e nella ripresa migliora sensibilmente.– Nome omen per una nazionale di penitenti dopo l’esclusione dal Mondiale. Cerca di fronteggiare il palleggio veloce dei centrocampisti inglesi, assente in fase propositiva tranne qualche strappo nella ripresa. Esce nel finale.– Tolto Chiesa dal centro del villaggio azzurro, ritorna la vecchia parrocchia perché sa alzare la palla a campanile. Inconsistente, lascia il posto a Chiesa nella ripresa.– La donna è mobile, il danno è Immobile (si divora tre gol nel primo quarto d’ora). Poca satisfaction contro Rolling Stones. Fuori dopo un’ora per Belotti (64’).– È tra i quattro confermati della formazione contro l’Argentina. Tenta di entrare in partita cercando lo scambio con Jorginho, ma è poca cosa. Tanta corsa, tanta fatica, nessun lampo. Fuori una punizione a giro. Poi un gran tiro al volo (a lato) su imbeccata di Jorginho (78’). Ma è vivace nel finale fino a prendersi il pallone per battere il rigore del pareggio. Una bella responsabilità a Wembley che gli vale più della sufficienza.– Rileva Candreva nella ripresa. Un cross sbagliato. Stroncato da Tarkowski in una penetrazione in area e intervento del Var: calcio di rigore per il pareggio.– Entra al 64’ per Immobile. Ma il Gallo non scuote il pollaio azzurro. Anticipato davanti al portiere sul lancio di Bonucci.. – In campo per Pellgrini (79’).– Vengo anch’io, no, tu no. Traghettatore senza gli occhi di brace di Caronte. Perfetta sintesi dell’abolizione dell’articolo 18 e del Jobs Act.Il precario più precario della storia guida la seconda e ultima partita della sua fulminante carriera di selezionatore mentre si avvicina Ranieri e si allontana Ancelotti con Conte e Mancini in freezer.Contro l’Inghilterra (senza Kane e con molti porci con le ali) ritocca leggermente la squadra rispetto alla formazione contro l’Argentina con l’incredibile trovata di tenere Bonucci a sinistra e Rugani a destra.Esce di scena con un bel pareggio. La squadra ha dato tutto con un finale coraggioso.Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Parolo, Jorginho, Pellegrini (79’ Gagliardini); Candreva (55’ Chiesa), Immoble (64’ Belotti), Insigne.Butland, Walker, Stones (72’ Henderson), Tarkowski; Dier; Trippier (59’ Lallana), Oxlade-Chamberlain (59’ Rose), Lingaard (70’ Cook), Young; Vardy (70’ Rashford), Sterling.Aytekin (Germania).26’ Vardy, 87’ Insigne su rigore.