Il ritorno di Benny Benack III, tromba e voce

di Adriano Cisternino

Tromba e voce è un'accoppiata appartenuta a pochi grandi nomi nella storia del jazz.Il primo che viene in mente, naturalmente è Louis Armstrong, “”, il papà del jazz. Tra gli ultimi, in ordine cronologico, c'è Benny Benack III, “”, definizione firmata da Winton Marsalis.Nato a Pittsbourgh, figlio d'arte (il nono è stato direttore dell'orchestra di Pittsbourgh dagli anni '60 agli '80), vive ormai stabilmente a New York dove è nata da anni una fertile collaborazione con i musicisti italiani Elio Coppola (batteria), Giuseppe Venezia (contrabbasso) e Daniele Cordisco (chitarra).Il quartetto è in tournèe in Europa e giovedì 29 sarà di nuovo a Napoli, stavolta sul palco del Music Art, con il pianista Francesco Nastro nelle vesti di “”.Un quartetto di base, dunque, che stavolta diventerà quintetto, esattamente come un anno fa, quando riscosse applausi e consensi sul palco del club della Torretta.Il gruppo ama promuovere un jazz legato al mainstream, rinfrescato però attraverso l'innovazione degli ultimi decenni.In repertorio composizioni originali di Benack e Cordisco, ma anche brani della tradizione. Il tutto è già “” in un disco dal titolo “” che quindi rappresenta la base del concerto.Appuntamento alle 21 per il consueto break enogastronomico ed alle 22 silenzio in sala perché entra la musica. v